Українські дрони паралізували нафтові порти: дивовижі подробиці атаки на РФ

Українські дрони атакували нафтові порти РФ

Паралізована робота ключових нафтових портів на Чорному морі

Українські дрони атакували російські нафтові порти на узбережжі Чорного моря. Це паралізувало ключові нафтові порти РФ на Чорному морі, пише Bloomberg.

Після атак були призупинені завантаження танкерів у двох нафтових портах біля Новоросійська. Мова йде про термінал Каспійського трубопровідного консорціуму та нафтоперевалочний комплекс Шесхаріс.

Вони експортують на світові ринки понад два мільйони барелів російської та казахстанської нафти на день. Відомо, що після атак також був пошкоджений офіс КТК.

У Мережі розлетілось відео, на якому видно момент атаки на нафтовий термінал Туапсинського нафтопереробного заводу. Морський дрон швидко мчав до термінал і вдарив прямо по пірсу, де відвантажували мазут, вакуумний газойль та дизель.

Удари по РФ - деталі від Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що у ніч на 24 вересня були уражені низка об'єктів на території РФ. Сили оборони дарили по території нафтопереробного підприємства "Газпром-Нефтехім-Салават" у Башкортостані. На заводі розпочалась пожежа. Там була уражена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АТ-6. Це підприємств переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та було ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії.

Також були удари по нафтоперекачувальній станції "Кузьмич-1" у Волгоградській області. Вона є частиною транспортної системи для сирої нафти у південні регіони РФ.

"Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев—Тихорецьк", - йдеться у повідомленні.

Також українські сили вдарили по виробництву безпілотників у населеному пункті Валуйки в Бєлгородській області РФ.

22 вересня далекобійними засобами Сили оборони України задали удари по Астраханському газопереробному заводу, який є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ. Він забезпечував до 66% російського виробництва.

"Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ разом з іншими силами оборони здійснили удар по Саратовському нафтопереробному заводу. За даними Генштабу, в районі підприємства було зафіксовано вибухи та пожежу.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що удари українських захисників по нафтопереробних заводах, терміналах і нафтобазах Росії суттєво обмежили її нафтову галузь, яка має критичне значення для окупантів.

Раніше, у ніч на 7 вересня, вибухи також лунали на території Росії. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

