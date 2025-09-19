Рус
Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало

Руслана Заклінська
19 вересня 2025, 18:17оновлено 19 вересня, 18:48
190
Глава МЗС Маргус Тсахкна назвав порушення "безпрецедентно зухвалим".
Російські винищувачі МіГ-31 вторглися до Естонії - НАТО негайно відреагувало
Три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, uk.wikipedia.org

Що відомо:

  • Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
  • Винищувачі літали над Фінською затокою на 12-13 хвилин
  • НАТО перехопило російські літаки

У п'ятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії. Літаки перебували над Фінською затокою 13 хвилин. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

У відповідь на дії російської авіації МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту.

Глава естонського МЗС Маргус Тсахкна охарактеризував інцидент як "безпрецедентно зухвалий". Він уточнив, що три російські літаки перебували над Фінською затокою протягом 12 хвилин.

"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що само по собі є неприйнятним. Сьогоднішнє вторгнення… є безпрецедентно зухвалим", - заявив Тсахкна.

Реакція представниці ЄС

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами. Вона назвала дії російських військових літаків "надзвичайно небезпечною провокацією".

"Це вже третє таке порушення повітряного простору ЄС за останні дні, що ще більше посилює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією", - написала вона у X.

Дипломатка зазначила, що підтримує зв’язок із естонським урядом і запевнила, що ЄС надаватиме підтримку державам-членам у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів.

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість", - наголосила Каллас.

Реакція НАТО

Речниця НАТО Еллісон Харт заявила, що Альянс перехопив російські літаки. Вона додала, що порушення винищувачами повітряного простору Естонії - приклад безрозсудної поведінки Росії.

"НАТО негайно відреагувало та перехопило російський літак. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - написала Харт в Х.

Прогнози щодо нападу РФ на Естонію - новини за темою

Як повідомляв Главред, НАТО прогнозує, що Росія може спробувати напасти на Естонію за 5-7 років, але має готові плани реагування. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що у разі нападу спрацює стаття 5, а США обов’язково прийдуть на допомогу.

Також раніше глава німецької розвідки BND Бруно Каль заявив, що вторгнення Росії в Україну - лише "перший крок на шляху до Заходу". За його словами, Кремль перевіряє рішучість НАТО застосувати п’яту статтю Альянсу, а захоплення Європи може починатися малими операціями, наприклад, введенням "зелених чоловічків" в Естонію.

Нагадаємо, 10 вересня близько 20 російських безпілотників перетнули кордон Польщі. На це відреагували союзні війська та польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь по російських повітряних цілях.

Про персону: Кая Каллас

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    12:07

    "Я як сирота": що сталося з мамою Катерини Бужинської в Криму

    11:54

    Українцям нарахують пенсію у 26 тис. грн: що відомо про нові правила для виплат

    11:53

    Кремль змусять: ЗМІ з'ясували, що РФ заплатить Україні сотні мільярдів репарацій

