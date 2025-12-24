Рус
Як відключатимуть світло 25 грудня: коли не буде електроенергії

Сергій Кущ
24 грудня 2025, 19:31
Ситуація в енергосистемі може змінитися.
Графіки відключення електроенергії 25 грудня
Графіки відключення світла 25 грудня / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які обмеження діятимуть 25 грудня
  • Графіки відключення світла 25 грудня

У понеділок, 22 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

Причиною введення обмежень є наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти нашої країни. Про обсяги відключень компанія не інформувала.

відео дня

У Національній енергетичній компанії додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися і порадили дізнаватися про час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Графік вимкнення світла для кожної області та скільки триває планове вимкнення світла у вашому місті ви можете дізнатись у нашій публікації, яка оновлюється щодня.

Що означають графіки відключення світла
Що означають графіки відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні

Як писав Главред, тривалість графіків відключень світла по Україні скоротять. Це станеться завдяки перегляду переліку об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колесник.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів у ніч на 20 грудня було пошкоджено об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Без світла сидять люди в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укренерго відключення світла
