В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомо

До ліквідації наслідків залучені всі профільні служби.

Коротко:

В Одесі зафіксований вилив соняшникової олії в море

Це стало причиною масової гибелі пташок

Резервуари з олією були пошкодженні через атаки РФ по портовій інфраструктурі

В Одесі спостерігається масова загибель пташок через вилив соняшникової олії в море. Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, передає Укрінформ.

"На одеських пляжах справжня екологічна катастрофа. Дуже багато птахів загинуло. Нам привозять постраждалих птахів з сьомої ранку – їх уже понад 200. Велика подяка всім небайдужим", - сказав він. відео дня

Він закликав якомога швидше збирати птахів та завозити до закладу, де їм надають допомогу. Адже через олію пір’я птахів склеюються і ті гинуть від переохолодження.

Директор зоопарку також зазначив, що відмити птахів можна вдома господарським милом, потім їх треба витерти насухо та посипати дитячою присипкою. Але після цього їх усе одно потрібно привезти до зоопарку.

"Одразу випускати не можна. Треба розуміти, в якому вони стані: коли птах без жирових покриттів, він може потонути. І головне – щоб вони їли, адже ці птахи не люблять їсти в неволі", - сказав Біляков.

Забруднення біля двох пляжів Одеси

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомляв, що 24 грудня на узбережжі Одеси зафіксували ймовірне забруднення поблизу пляжів Дельфін та Ланжерон.

На місце вже виїхали представники екологічної інспекції, КП "Узбережжя", КУ РВС та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Водночас, очільник ОВА Олег Кіпер заявив, що причиною маслянистих плям на воді стало пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак по портовій інфраструктурі.

Він підкреслив, що частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море.

"Пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано. Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково — виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень. Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що для недопущення подальшого поширення забруднення силами адміністрації морського порту "Південний" портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні.

Екологічна катастрофа в Одесі - відео:

РФ готує екологічні катастрофи в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, російські війська після звільнення Херсона взяли курс на регулярні удари по місту, щоб залякати місцевих жителів. Кремль прагне не лише перетворити великий населений пункт на руїну, а й спровокувати серйозну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути Туреччина, Румунія та Болгарія.

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко підтвердив плани росіян. За його словами, у разі реалізації цих планів Херсон залишиться без водопостачання, а стічні води не зможуть потрапити до водоочисних споруд. У разі переповнення колекторів, неочищені стоки можуть напряму потрапити в Дніпро та Чорне море.

