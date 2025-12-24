Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомо

Марія Николишин
24 грудня 2025, 16:55
346
До ліквідації наслідків залучені всі профільні служби.
В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомо
Екологічна катастрофа в Одесі / колаж: Главред, фото: t.me/pgo_gov_ua

Коротко:

  • В Одесі зафіксований вилив соняшникової олії в море
  • Це стало причиною масової гибелі пташок
  • Резервуари з олією були пошкодженні через атаки РФ по портовій інфраструктурі

В Одесі спостерігається масова загибель пташок через вилив соняшникової олії в море. Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, передає Укрінформ.

"На одеських пляжах справжня екологічна катастрофа. Дуже багато птахів загинуло. Нам привозять постраждалих птахів з сьомої ранку – їх уже понад 200. Велика подяка всім небайдужим", - сказав він.

відео дня

Він закликав якомога швидше збирати птахів та завозити до закладу, де їм надають допомогу. Адже через олію пір’я птахів склеюються і ті гинуть від переохолодження.

Директор зоопарку також зазначив, що відмити птахів можна вдома господарським милом, потім їх треба витерти насухо та посипати дитячою присипкою. Але після цього їх усе одно потрібно привезти до зоопарку.

"Одразу випускати не можна. Треба розуміти, в якому вони стані: коли птах без жирових покриттів, він може потонути. І головне – щоб вони їли, адже ці птахи не люблять їсти в неволі", - сказав Біляков.

Забруднення біля двох пляжів Одеси

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомляв, що 24 грудня на узбережжі Одеси зафіксували ймовірне забруднення поблизу пляжів Дельфін та Ланжерон.

На місце вже виїхали представники екологічної інспекції, КП "Узбережжя", КУ РВС та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Водночас, очільник ОВА Олег Кіпер заявив, що причиною маслянистих плям на воді стало пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак по портовій інфраструктурі.

Він підкреслив, що частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море.

"Пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано. Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково — виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень. Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби", - йдеться у повідомленні.

  • Екологічна катастрофа в Одесі
    Екологічна катастрофа в Одесі фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Екологічна катастрофа в Одесі
    Екологічна катастрофа в Одесі фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Екологічна катастрофа в Одесі
    Екологічна катастрофа в Одесі фото: t.me/pgo_gov_ua
  • Екологічна катастрофа в Одесі
    Екологічна катастрофа в Одесі фото: t.me/pgo_gov_ua
Очільник ОВА додав, що для недопущення подальшого поширення забруднення силами адміністрації морського порту "Південний" портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні.

Екологічна катастрофа в Одесі - відео:

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомо

РФ готує екологічні катастрофи в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, російські війська після звільнення Херсона взяли курс на регулярні удари по місту, щоб залякати місцевих жителів. Кремль прагне не лише перетворити великий населений пункт на руїну, а й спровокувати серйозну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути Туреччина, Румунія та Болгарія.

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко підтвердив плани росіян. За його словами, у разі реалізації цих планів Херсон залишиться без водопостачання, а стічні води не зможуть потрапити до водоочисних споруд. У разі переповнення колекторів, неочищені стоки можуть напряму потрапити в Дніпро та Чорне море.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чорне море екологічна катастрофа новини України новини Одеси
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:52Україна
РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

17:52Україна
Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:23Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансах

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

Останні новини

19:10

20 пунктів Зеленського: швидкий мир чи продовження переговорів?

18:52

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:40

Автострада побудувала в Миколаєві водогін та фільтрувальну станцію європейського зразка

18:40

Наповнять любов'ю і святковим настроєм: найкращі новорічні романтичні фільми

17:52

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – ЯгунКитай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун
17:23

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

17:02

ДПС зафіксувала порушення на понад 3 млрд. грн. на тютюновій фабриці "Українське тютюнове виробництво" – Плінський

17:02

Мізинець на нозі значно важливіший, ніж ви думаєте: яку функцію він приховує

16:57

Українські фахівці створять аналог системи HIMARS - ЗМІ

Реклама
16:55

В одному місті України сталась справжня екологічна катастрофа – що відомоФотоВідео

16:15

"Чудовий автомобіль": механік назвав найбільш надійний кросовер на ринку

16:07

25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

16:04

"З такою генетикою": Мозгова похизувалась, як подорослішала донька від Аксельрода

15:17

Хитрість при смаженні риби: як досягти ідеально-хрусткої скоринки й ніжної середини

15:10

В Україну прийдуть справжні морози: в яких областях буде найбільший "мінус"

15:05

У Москві підірвали поліцейських, які катували українських полонених - ЗМІ

15:04

Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини

14:31

Вибухи і масштабна пожежа: Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 грудня: Овнам - незабутній день, Терезам - успіх

14:12

Ситуація в енергосистемі критична: з'явились оновлені графіки відключення 24 грудня

Реклама
14:07

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

13:45

Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович: як сказати українською без помилки

13:10

Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

13:05

"Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Федінчика

12:46

Якщо Китай відвернеться: відомо, коли в РФ можуть початись проблеми з ракетами

12:42

Зливати чи залишати бензин у газонокосарці на зиму: остаточна відповідь фахівців

12:40

Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

12:21

Помер популярний український ведучий Петро Остапишин

12:06

Що руйнує сонячні панелі: термін служби знижується в рази

11:59

Зеленський розкрив позицію США щодо санкцій проти Росії після війни

11:51

США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

11:50

Ексучасниця дуету Пара Нормальних уперше заговорила про стосунки та весілля

11:44

"Розбила мені серце": Барських зі сцени зробив зізнання про роман із ЛободоюВідео

11:42

Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

10:51

Обов’язковий техогляд авто: адвокат розкрив, чому його впровадження малоймовірне

10:44

"Я був би щасливий": Клопотенко здивував ставленням до зрад партнеркиВідео

10:40

Астрологи назвали знаки зодіаку, які мають найвищий інтелект

10:37

Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

10:30

Що не можна дарувати на Новий рік: три речі, які можуть притягнути бідиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

Реклама
10:26

Головна бізнес-премія країни "Вибір року" представила перелік лідерів ринку 2025 року новини компанії

10:24

Вчені розкрили таємницю сезонів, яка десятиліттями залишалася непоміченою

10:16

Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

10:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 грудня (оновлюється)

10:10

Олександр Терен закрутив новий роман - хто його обраниця

10:09

В Україну прийшов холод із Баренцового моря: коли вдарять сильні морози та піде сніг

10:04

Дешевше вже не буде: які продукти почнуть стрімко дорожчати з січня

10:01

"Залишається приймати": Решетнік відреагував на вибір "Холостяка" у фіналі

09:47

"Уже проявляється": Олена Тополя розповіла про особисте життя після розлучення

09:35

"Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти