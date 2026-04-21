Дрони завдали удару по Новочеркаську: під атакою могла бути військова частина РФ

Анна Ярославська
21 квітня 2026, 07:57
Губернатор Ростовської області не коментував можливий удар по військовій частині в регіоні.
Дрони атакували Ростовську область: подробиці удару по військовій частині / Фото: t.me/supernova_plus

Коротко:

  • Дрони атакували Новочеркаськ
  • Під удар могла потрапити військова частина в селищі Персіановський
  • Мова може йти про частину №22179 (150-та мотострілецька дивізія)
  • Влада регіону офіційно не підтвердила удар по військовому об'єкту

У ніч на 21 квітня дрони атакували Новочеркаськ. Під удар могла потрапити одна з військових частин російської армії в селищі Персіановський Ростовської області РФ.

"Новочеркаськ... селище Персіановський... Ймовірно, удар по військовій частині 22179 — 150-й мотострілецькій дивізії", — повідомив моніторинговий телеграм-канал Supernova+.

На каналі також опубліковано фото та відео, на якому зафіксовано момент "прильоту" по об'єкту.

Відео "прильоту" дивіться в нашому Telegram-каналі за посиланням.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив нічну атаку дронів по регіону. За його словами, було відбито та знищено понад чотири десятки БПЛА в місті Таганрог та 11 районах. Атаці піддалися: Родіоново-Несветайський, Мясниковський, Аксайський, Азовський, Шолоховський, Міллеровський, Жовтневий, Каменський, Кашарський, Мілютинський, Тарасовський райони.

"Жертв немає. Але, на жаль, не обійшлося без руйнувань на землі. В результаті падіння уламків БПЛА в Аксайському районі в селищі Реконструктор пошкоджено скління у двох будинках, частково зруйновано покрівлю. Надамо допомогу в усуненні наслідків", — написав Слюсар.

За його словами, в районі селища Персіановський сталося порушення роботи контактної мережі залізничного транспорту. Як наслідок, було призупинено рух трьох поїздів у північному напрямку в районі залізничної станції Новочеркаськ та рух чотирьох поїздів у південному напрямку в районі залізничної станції Каменоломні.

"Наразі живлення контактної мережі відновлено, запущено рух поїздів в обох напрямках", - додав губернатор Ростовської області.

Можливий удар по військовій частині в регіоні Слюсар не коментував.

Українська сторона на момент публікації матеріалу також не коментувала цю інформацію.

Атаки на території Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 20 квітня в російському Туапсі (Краснодарський край РФ) прогриміли вибухи. Дрони атакували порт і нафтопереробний завод. Спалахнула масштабна пожежа в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

У ніч на 16 квітня цей НПЗ вже був атакований та горів кілька діб. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість вибухів.

Вночі на 15 квітня в Росії пролунали потужні вибухи. Під атакою українських дронів опинилася Бєлгородська область. У місті Валуйки БПЛА вразили склади паливно-мастильних матеріалів і логістику окупаційної армії РФ.

Вночі на 11 квітня невідомі безпілотники атакували Краснодарський край, де після серії вибухів з'явилося яскраве сяйво в небі та спалахнула пожежа. Під ударом могла опинитися виробничо-диспетчерська станція "Кримська".

Про джерело: Supernova+

Telegram-канал Supernova+ — це канал з аудиторією понад 230 тисяч підписників.

Публікує новини, відео та повідомлення на військову тематику, часто — оперативну інформацію про вибухи, удари, пересування техніки та ситуацію на фронті.

Контент подається у форматі коротких повідомлень, відео з місць подій та матеріалів користувачів (є можливість анонімних надсилань).

Канал належить до так званих моніторингових/мілітарних пабліків — публікує неперевірені або попередні дані. Інформація часто з’являється раніше, ніж у офіційних джерелах.

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:53Війна
Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

09:24Україна
Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак

09:20Інтерв'ю
Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Жовте пір’я часнику та цибулі знову позеленіє за два дні: чим достатньо полити

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

Китайський гороскоп на сьогодні, 21 квітня: Кролям — впертість, Козлам — примирення

Останні новини

10:02

"Люблю його дітей": Могилевська вперше заговорила про сім’ю чоловіка

09:53

РФ створює нову загрозу з боку Білорусі: експерт оцінив ризики повторного наступу на Київ

09:45

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт 2026 року: точні дати для рекордного врожаю

09:24

Понад 100 млн солдатів і 183 роки: які ресурси потрібні Путіну для окупації України

09:20

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакФото

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
09:07

Починається смуга удачі: 3 знаки зодіаку отримають шанс змінити своє життя з 21 квітня

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 квітня (оновлюється)

08:27

"Є важливіші питання": Мадяр здивував заявою щодо повернення коштів Ощадбанку

08:20

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:10

Проблеми з мобілізацією в РФ: Денисенко пояснив нову задачу ПутінаПогляд

07:57

Дрони завдали удару по Новочеркаську: під атакою могла бути військова частина РФ

06:48

Дрони РФ завдали удару по Сумах: пошкоджено будинки та лікарню, є постраждалі

05:50

Велике багатство накриє з головою: п’ять знаків зодіаку зірвуть джекпот

05:11

У СРСР вірили у міф про "здорові" продукти: що насправді їли радянські люди

04:35

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говоритьВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

03:31

Чому собака псує речі та гавкає: ветеринари назвали причину, яка здивує

02:13

Орхідея знову почне пишно цвісти: трюк, який в рази пришвидшить появу нових бутонів

01:56

Відповідь балістиці: Зеленський доручив створити власний аналог Patriot

00:50

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточуванняВідео

Реклама
00:07

Тепло на паузі: синоптики попередили про різку зміну погоди на Дніпропетровщині

20 квітня, понеділок
23:11

Україна відновить роботу нафтопроводу "Дружба": названо умови і терміни

22:21

Бухалово та Деньги: справжня історія найдивніших назв українських сіл та міст

22:06

Гороскоп на завтра, 21 квітня: Ракам - інтриги, Скорпіонам - успіх

22:05

Невеликий "мінус" та шквальний вітер: Тернопільщину скоро накриє негода

21:59

Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

21:57

Шість матчів очікування: "Шахтар" здобув перемогу над "Поліссям", деталі

21:41

Названо цілі та регіони під загрозою: РФ планує новий масований обстріл

21:29

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

21:08

Яку техніку не можна вмикати в подовжувач - ризик пожежі

21:07

Як правильно використовувати ручки над дверима в авто: просто триматися не вартоВідео

20:37

Чоловік косив траву і знайшов під ногами скарб на 40 000 євро: що там булоВідео

20:36

Щоб усе пішло в ріст: "золоті" дати посадки в травні за місячним календаремВідео

19:58

"Складні бої, РФ намагається просочуватись: росіяни штурмують Сумщину

19:51

Колорадський жук не наблизиться: 5 рослин-рятівників, які мають бути на грядці

19:50

Температура впаде до -3 і випаде сніг: в Україні розбушується потужний циклон

19:39

"Мене не рятуйте, допоможіть татові": опублікували відео з камер поліцейських, які втекли під час теракту в Києві

19:36

Терехов про відтермінування введення ПДВ для ФОП: "Це - спільна перемога людей, малого бізнесу та громад"

19:35

"Це не гра": Мадяр різко висловився про "Дружбу" і звернувся до Зеленського

19:22

Чи можна вигулювати кішку на повідку: що про це кажуть експерти

Реклама
19:10

Трагедія в Києві як симптом війни: Маляр про нові виклики для українцівПогляд

18:52

Щоб гроші не "тікали" з дому: де має лежати гаманець вночі

18:45

Підтягнення білоруських військ до кордону: в ДПСУ зробили важливу заяву

18:40

Подарунок для Путіна: економіст пояснив, як Трамп "підіграв" РосіїВідео

18:25

У ЄС готують для України "полегшене" членство: що пропонують

18:08

Унітаз знову засяє, якщо на нього нанести просту суміш із 3 речовин

17:57

"Соромно дивитися": Деніел Редкліфф назвав найгірші та найкращі фільми про Гаррі Поттера

17:51

Більше не таємниця: ким насправді були перші масони, пояснення здивуєВідео

17:42

Ціни на бензин та дизель скоро обваляться: наскільки подешевшає пальне

17:24

Гривня летить вниз: новий курс валют на 21 квітня

