Дрони завдали удару по Новочеркаську: під атакою могла бути військова частина РФ

Губернатор Ростовської області не коментував можливий удар по військовій частині в регіоні.

Дрони атакували Ростовську область: подробиці удару по військовій частині

Коротко:

Дрони атакували Новочеркаськ

Під удар могла потрапити військова частина в селищі Персіановський

Мова може йти про частину №22179 (150-та мотострілецька дивізія)

Влада регіону офіційно не підтвердила удар по військовому об'єкту

У ніч на 21 квітня дрони атакували Новочеркаськ. Під удар могла потрапити одна з військових частин російської армії в селищі Персіановський Ростовської області РФ.

"Новочеркаськ... селище Персіановський... Ймовірно, удар по військовій частині 22179 — 150-й мотострілецькій дивізії", — повідомив моніторинговий телеграм-канал Supernova+.

На каналі також опубліковано фото та відео, на якому зафіксовано момент "прильоту" по об'єкту.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив нічну атаку дронів по регіону. За його словами, було відбито та знищено понад чотири десятки БПЛА в місті Таганрог та 11 районах. Атаці піддалися: Родіоново-Несветайський, Мясниковський, Аксайський, Азовський, Шолоховський, Міллеровський, Жовтневий, Каменський, Кашарський, Мілютинський, Тарасовський райони.

"Жертв немає. Але, на жаль, не обійшлося без руйнувань на землі. В результаті падіння уламків БПЛА в Аксайському районі в селищі Реконструктор пошкоджено скління у двох будинках, частково зруйновано покрівлю. Надамо допомогу в усуненні наслідків", — написав Слюсар.

За його словами, в районі селища Персіановський сталося порушення роботи контактної мережі залізничного транспорту. Як наслідок, було призупинено рух трьох поїздів у північному напрямку в районі залізничної станції Новочеркаськ та рух чотирьох поїздів у південному напрямку в районі залізничної станції Каменоломні.

"Наразі живлення контактної мережі відновлено, запущено рух поїздів в обох напрямках", - додав губернатор Ростовської області.

Можливий удар по військовій частині в регіоні Слюсар не коментував.

Українська сторона на момент публікації матеріалу також не коментувала цю інформацію.

Про джерело: Supernova+ Telegram-канал Supernova+ — це канал з аудиторією понад 230 тисяч підписників. Публікує новини, відео та повідомлення на військову тематику, часто — оперативну інформацію про вибухи, удари, пересування техніки та ситуацію на фронті. Контент подається у форматі коротких повідомлень, відео з місць подій та матеріалів користувачів (є можливість анонімних надсилань). Канал належить до так званих моніторингових/мілітарних пабліків — публікує неперевірені або попередні дані. Інформація часто з’являється раніше, ніж у офіційних джерелах.

