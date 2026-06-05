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Може погіршити самопочуття: Україну накрила сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
5 червня 2026, 10:47
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Потужність цієї магнітної бурі зросла майже до семи балів.
магнітна буря
На Україну обрушилася магнітна буря силою майже 7 балів / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала дуже сильна магнітна буря, яка може впливати на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Потужність магнітної бурі кілька днів була на низькому рівні. Сьогодні, 5 червня, вона зросла майже до семи балів.

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Очікується, що 6 червня вона стане слабшою і опуститься до 4-х балів. 7 червня потужність магнітної бурі становитиме 3 бали.

магнітна буря
Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 8 спалахів класу С. Повідомляється, що 5 червня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Ймовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 82 сонячні плями.

"Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються нечасто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть викликати тривалі радіаційні бурі, здатні пошкодити супутники, системи зв'язку і навіть наземні технології та енергосистеми. Спалахи X-класу можуть викликати серйозну (G4) або екстремальну (G5) геомагнітну бурю на Землі. Крім того, такі спалахи викликають красиве полярне сяйво", — йдеться в повідомленні.

Може погіршити самопочуття: Україну накрила сильна магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть на людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітного шторму у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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