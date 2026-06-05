Зірку Голлівуду засудили до умовного терміну за п'яну бійку

За даними слідства, актор Шая ЛаБаф, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, влаштував скандал в одному з барів.

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Шая Лабаф отримав півроку умовного терміну за п'яний дебош / колаж: Главред, фото: instagram.com/we_love_shia

Коротко:

Раніше Шая ЛаБаф завдав ударів трьом чоловікам

Актор визнав свою відповідальність за інцидент

Суд зобов'язав артиста пройти курс лікування від алкогольної залежності

Американський актор Шая ЛаБаф отримав шість місяців умовного терміну та два роки випробувального періоду у справі про бійку, що сталася в Новому Орлеані. Про це повідомляє Variety.

Крім того, суд зобов'язав артиста пройти курс лікування від алкогольної залежності. За словами його адвоката Сари Червінські, ЛаБаф визнав свою відповідальність за інцидент, що стався, і має намір зосередитися на особистому житті та професійній діяльності.

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"ЛаБаф з'явився сьогодні в суді, бажаючи взяти на себе відповідальність за свою роль у тому, що сталося. Він зробив це і тепер зосередиться на родині, роботі та нових творчих проектах", - заявила юристка.

Інцидент стався під час святкування карнавалу Марді Гра в лютому. За даними слідства, актор, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, влаштував дебош в одному з барів міста. Після того як співробітники закладу спробували вивести його на вулицю, між сторонами спалахнув конфлікт, який переріс у бійку.

Згідно з матеріалами справи, ЛаБаф завдав ударів трьом чоловікам. Розглянувши обставини інциденту, суд кваліфікував його дії як побої та призначив покарання у вигляді умовного терміну з обов'язковим проходженням реабілітаційної програми.

Проблеми Шая ЛаБафа з законом

Варто зазначити, що цей інцидент став далеко не першим скандалом у біографії Шая ЛаБафа. За останні роки актор неодноразово опинявся в центрі уваги правоохоронних органів через конфлікти, пов'язані з агресивною поведінкою, порушенням громадського порядку та зловживанням алкоголем.

Раніше ЛаБаф вже проходив курс реабілітації, спрямований на боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю. Однак після останньої події суд знову зобов'язав артиста продовжити лікування, а також дотримуватися низки встановлених обмежень протягом випробувального терміну.

Незважаючи на низку скандалів, актор продовжує працювати в кіноіндустрії та періодично бере участь у нових творчих проєктах, поєднуючи професійну діяльність із спробами подолати особисті проблеми.

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Про особу: Шая ЛаБаф Шая Лабаф — американський актор, художник-постановник і кінорежисер. Зіграв Луїса Стівенса в серіалі каналу Disney "Запалюй зі Стівенсами" — за роль у якому номінований на премію "Молодий актор" у 2001 та 2002 роках і отримав премію "Еммі" у 2003 році. Дебютував у кіно у фільмі "Різдвяний шлях". У 2004 році дебютував як режисер з короткометражним фільмом "Полюбити ненависть", а пізніше зняв короткометражний фільм "Маніяк" з американськими реперами Cage та Kid Cudi у головних ролях.

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