Підставила азовців і підтримувала РФ: чинна суддя отримала 15 років ув'язнення

Суддю вже затримали у Полтаві, її чекає не лише в'язниця, але й конфіскація майна.

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Суд визнав жінку винною у державній зраді / Колаж: Главред, фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

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У Полтаві затримали суддю, яка виявилася зрадницею

Фігурантка справи передавала координати Сил оборони ворогу

Суддю чекає покарання у вигляді ув'язнення

Вперше в Україні за матеріалами СБУ чинна суддя отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна за роботу на ФБС країни-агресорки Росії. Про це повідомило Управління СБ України в Полтавській області у Facebook.

СБУ затримала агентку російських служб у Полтаві ще у квітні 2023 року. Нею виявилась завербована ворогом голова місцевого районного суду, яка "зливала" локації Сил оборони на півдні України.

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"За матеріалами справи, на початку повномасштабної війни жінка перебувала у Бердянську, де на той час працювала суддею міськрайонного суду. Після захоплення портового міста посадовиця вийшла на ФСБ і погодилася співпрацювати з російською спецслужбою", - йдеться у повідомленні.

Як суддя допомагала ворогу

У березні 2022 року фігурантка справи передала росіянам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя у напрямку Мангуша.

"Крім цього, задокументовано, як зрадниця рекомендувала своєму куратору від ФСБ кандидатури на посаду гауляйтера Бердянська та керівника захопленої місцевої лікарні. Паралельно з цим зловмисниця агітувала своїх колег підтримати кремлівський режим і співпрацювати з ворогом", - додали в СБУ.

Як фігурантка опинилася в Полтаві

Влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалася до Полтавського райсуду. Співробітники СБУ затримали її в робочому кабінеті держустанови.

"На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - пояснили в СБУ.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також повідомив, що до набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою без права застави. Вона знала, що робить.

"Зрада присязі українському народові була свідомим вибором.Тепер прийшов час відповідати. І так буде з кожним, хто в мантії чи без працює на ворога", - додав він.

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Про джерело: Управління СБ України в Полтавській області Управління СБ України в Полтавській області - регіональний орган державної влади та правоохоронне відомство, що підпорядковується Президенту України. Воно відповідає за захист державного суверенітету, конституційного ладу та територіальної цілісності в межах регіону.

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