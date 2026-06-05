У Києві стався теракт на пошті: є загиблий та постраждалі

Вибух стався у сортувальному центрі під час огляду посилки.

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У Києві пролунав вибух на пошті / Колаж: Главред, фото: поліція

Що відомо:

У Києві пролунав вибух на Новій пошті

В результаті вибуху загинула людина, є постраждалі

У Києві пролунав вибух на поштовому терміналі. В результаті цього загинула людина. Це підтвердили в поліції Києва.

Вибух пролунав на території сортувального центру під час огляду однієї з посилок.

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В результаті вибуху загинув 59-річний чоловік. Також відомо, що поранення отримали ще двоє людей віком 37 і 41 років.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що правоохоронці відкрили кримінальну справу про теракт.

Що відомо про загиблого та постраждалих

За даними пресслужби Нової пошти, вибух пролунав близько 4:15, після чого почалася пожежа.

В результаті вибуху загинув співробітник Іван Жарий, якому було 58 років. Також були поранені Вадим Проценко та Денис Карачов. Роботу терміналу тимчасово призупинили, там працюють правоохоронці.

У Києві загинув співробітник Нової пошти Іван Жарий / фото: Нова пошта

"Нова пошта" повною мірою співпрацює з правоохоронними органами та рятувальними службами. До завершення офіційного розслідування компанія утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам загиблого співробітника", — йдеться в повідомленні.

Компанія пообіцяла взяти на себе організацію похорону загиблого співробітника.

Чи може в Україні ставатися більше терактів - думка експерта

За словами військового експерта Івана Ступака, в Україні зберігається ризик збільшення кількості терактів через дії російських спецслужб. Він зазначає, що РФ може передавати зброю, облаштовувати схованки та готувати диверсії, зокрема спрямовані проти окремих українських чиновників і публічних осіб.

За словами експерта, українські військові та спецслужби відстежують подібні загрози, оскільки йдеться про цілеспрямовані атаки. Також фіксуються випадки закладання вибухових пристроїв у публічних місцях, зокрема поблизу торговельних центрів.

Теракти в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України та Національна поліція зірвали підготовку серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. За даними слідства, організація могла координуватися російськими спецслужбами. Правоохоронці встановили, що до підготовки були залучені двоє школярів, яких, ймовірно, завербували через TikTok і Telegram із використанням маніпуляцій та шантажу.

Також 14 квітня в Броварах стався вибух у приватному секторі, який кваліфікували як теракт. В результаті інциденту поранення отримав чоловік, підозрювані у справі вже затримані.

Крім того, 18 квітня в Голосіївському районі Києва стався теракт. За попередніми даними, конфлікт міг мати побутовий характер і виник через тривалі особисті суперечки між сусідами.

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Про джерело: "Нова пошта" "Нова пошта" — українська приватна логістична компанія, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу та приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

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