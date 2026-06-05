Путін отримав листа від Зеленського: Пєсков повідомив, коли Кремль відповість Києву

Реакція диктатора РФ на послання поки що залишається невідомою.

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Реакція Путіна на лист Зеленського — Пєсков відмовився розкривати подробиці / Колаж: Главред, фото: скріншот

Що сказав Пєсков:

Лист Зеленського передали Путіну в письмовій формі

Прессекретар відмовився коментувати реакцію президента країни-агресора

Кремль очікує обговорення цієї теми на пленарній сесії ПМЕФ

Російський диктатор Володимир Путін отримав відкритий лист президента України Володимира Зеленського. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. При цьому він не став розкривати реакцію глави РФ на послання українського лідера.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі Пєсков сказав, що Путіну доповіли про документ, пишуть Известия.

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"Так, ми вночі вже передали письмовий варіант. Те, що з засобів масової інформації, передали президенту, він ознайомився", — сказав прессекретар Путіна.

При цьому він не став говорити про реакцію свого шефа на лист Зеленського, заявивши, що "не хоче забігати наперед".

За словами Пєскова, "з великою ймовірністю ця тема так чи інакше фігуруватиме на пленарній сесії ПМЕФ".

"Ні, ні. Послухайте, ну, я впевнений, зараз все-таки має відбутися пленарна сесія, і я з великою ймовірністю можу припустити, що ця тема так чи інакше фігуруватиме", — сказав представник Кремля.

Також Пєсков заявив, що Москва відкрита до діалогу, і поскаржився, що ініціатива з боку партнерів фактично відсутня. За його словами, країнам Європи при зміні підходу до діалогу з Росією "достатньо просто взяти телефон і набрати номер", який їм добре відомий.

"Путін постійно, протягом усіх цих п'яти років, каже, що ми відкриті до діалогу. Ми вважаємо, що це безвихідний шлях розлуки, коли кількість проблем зростає, а бажання розмовляти дорівнює нулю. І ми не є ініціаторами цього мовчання", — заявив він.

Як відомо, з 3 по 6 червня в Петербурзі проходить Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ). У рамках ділової програми форуму Путін має виступити з промовою, присвяченою контурам нового світового порядку та технологічному суверенітету.

Лист Володимира Зеленського до Путіна — що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський надіслав російському диктатору Путіну відкритий лист. Звертаючись до глави країни-агресора, Зеленський заявив, що війна проти України є особистим рішенням російського лідера, і запропонував шукати шляхи завершення війни через прямий формат взаємодії між Україною та Росією.

"Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я нібито можу приїхати до Москви. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни та миру. Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч", – сказав президент.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з журналістами відреагував на лист Зеленського до Путіна. Він сказав, що сторонам потрібно піти на компроміс.

"Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч (...) Я думаю, що було б чудово, якби вони зустрілися", – сказав президент США.

Трамп вважає, що така зустріч може покласти край війні, щоб щомісяця на фронті не гинуло до 45 тисяч людей.

Війна з Україною: яку угоду хоче Путін

Виступаючи перед іноземними журналістами в Санкт-Петербурзі, Путін заявив, що країни Європи не можуть виступати посередниками в переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки надають військову допомогу Києву. При цьому господар Кремля наголосив на необхідності мирної угоди, яка, за його словами, була досягнута з президентом США Дональдом Трампом на Алясці влітку 2025 року.

За його словами, європейські країни могли б сприяти завершенню війни не поставками зброї, а переконуючи Київ йти на компроміси.

Путін також заявив, що Росія хотіла б розуміти, хто саме представлятиме Європу на можливих переговорах. Серед потенційних кандидатів він знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого назвав одним із найкращих німецьких державних діячів.

У NYT розкрили прихований зміст листа Зеленського

Як пише The New York Times, відкритий лист Зеленського був адресований не лише Путіну, але й президенту США Дональду Трампу. У ньому він одночасно закликав до прямих переговорів про завершення війни та піддав критиці російського лідера.

"Цей лист став одним із найрізкіших прямих звернень до Путіна на сьогоднішній день", — зазначає Ендрю Е. Крамер, керівник київського бюро газети The Times, який висвітлює війну в Україні з 2014 року.

Зеленський нагадав, що Путін провів близько половини свого 26-річного правління в конфлікті з Україною, згадав про проблеми російської економіки, залежність Москви від Китаю та вік російського президента.

Зеленський фактично розкритикував спроби врегулювання війни без участі України та Європи, натякнувши на домовленості, які, за твердженнями Росії, обговорювалися між Трампом і Путіним.

Лист було надіслано наступного дня після удару безпілотника по нафтосховищу під Санкт-Петербургом і за день до запланованого на п’ятницю виступу Путіна на ПМЕФ.

"Лист, судячи з усього, був, принаймні частково, піар-ходом, покликаним привернути увагу до удару безпілотника дальньої дії по Санкт-Петербургу, який справив як економічний, так і психологічний вплив на Росію", — припустив автор статті.

Крамер зазначає, що у своєму заклику до прямих переговорів про припинення війни Зеленський просив про проведення процесу, не пов'язаного з тим, який очолювала адміністрація Трампа.

"Незрозуміло, яку вигоду може отримати Зеленський від цієї суперечливої тактики, що поєднує провокування конфлікту та заклики до миру (...) Лист і провокаційний удар безпілотника можуть підняти настрій всередині України. Вони також можуть надіслати Трампу сигнал про зниження популярності Путіна. Або ж вони можуть сприяти розпалюванню внутрішніх розбіжностей у Росії. У будь-якому разі, в Україні Росія, судячи з усього, не здатна вжити у відповідь ракетних ударів нічого такого, чого б вона ще не зробила", — резюмував Крамер.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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