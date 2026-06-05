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"У будь-який момент": продюсер сказав, чи може Сердючка брати участь у "Євробаченні"

Віталій Кірсанов
5 червня 2026, 14:00
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Юрій Нікітін розповів, чи зможе Верка Сердючка знову представляти Україну на "Євробаченні".
Продюсер запитав, чи може Сердючка взяти участь у
Продюсер запитав, чи може Сердючка взяти участь у "Євробаченні" / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin, instagram.com/v_serduchka

Коротко:

  • Юрій Нікітін співпрацює з Андрієм Данилко багато років
  • Компанія Mamamusic володіє всіма правами на пісні Верки Сердючки

Відомий український продюсер Юрій Нікітін в інтерв'ю Славі Деміну поділився подробицями співпраці з Андрієм Данилко та висловився щодо можливого повернення Верки Сердючки на конкурс "Євробачення".

За словами Нікітіна, їхня співпраця триває вже багато років, однак його роль зосереджена переважно на організаційних та бізнес-процесах. Продюсер підкреслив, що практично не втручається у творчу складову проєкту, оскільки Данилко самостійно приймає всі творчі рішення.

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"Я бізнес-менеджер. Я не дуже інтегрований у творчість, і Данилко – це людина, яка не потребує цього. Менеджер артиста – це фігура, яка організовує всі процеси навколо артиста, це продюсер кіно. Компанія Mamamusic володіє всіма правами на пісні Верки Сердючки", – зазначив Нікітін.

Під час бесіди продюсер також прокоментував можливість повернення Верки Сердючки на "Євробачення" в якості конкурсантки. Це питання досі викликає інтерес у шанувальників конкурсу, адже виступ Данилка з піснею Dancing Lasha Tumbai у 2007 році став одним із найяскравіших в історії України на міжнародній сцені.

"Гіпотетично – завжди, у будь-який момент. Чи братиме він участь – я не знаю. Тут моя продюсерська компетенція не може допомогти. У творчості Андрія Данилка все відбувається так, як він відчуває, що має відбуватися. Я, напевно, міг би бачити в цьому сенс, але в якійсь дуже незвичайній якості. Можливо, з якоюсь композицією, яка могла б показати його під іншим кутом, тому що все, що Сердючка хоче показати на "Євробаченні", вона показує і так", – сказав Нікітін.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Юрій Нікітін відверто розповів про розлучення з артисткою Ольгою Горбачовою. Знаменитість зізнався, що вони досі не можуть владнати всі формальності, щоб спокійно розійтися.

Також Ані Лорак зіткнулася з переслідуванням з боку російської влади. Близькі до артистки джерела висловлюють надію на те, що Кароліна задіє впливові зв'язки, які допоможуть їй знову уникнути серйозних наслідків, але ситуація виходить з-під контролю.

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Про особу: Юрій Нікітін

Юрій Нікітін — український музичний продюсер, засновник і генеральний директор компанії Mamamusic. У 2007 році Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, у 2010 році — музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Верки Сердючки та групи KAZKA, у минулому — Ірини Білик, груп НеАнгели та NikitA.

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