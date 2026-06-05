Україна провела новий обмін полоненими: кого вдалося повернути додому

Україна та РФ провели обмін полоненими в форматі 185 на 185.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-provela-novyy-obmen-plennymi-kogo-udalos-vernut-domoy-10770632.html Посилання скопійоване

Обмін полоненими 5 червня / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

Україна та Росія провели обмін полоненими

В Україну повернулися 185 військових та 1 цивільний

Україна та Росія провели новий обмін полоненими. 5 червня додому вдалося повернути 185 наших захисників та одного цивільного. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У рамках обмін звільнити з полону вдалося рядових, сержантів та офіцерів. Вони служили у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

відео дня

Відомо, що серед звільнених були ті, хто перебував у полоні з 2022 року. Вони потрапили у неволю у Маріуполі, на "Азовсталі", на Луганському, Донецькому, Харківському, Херсонському, Київському, Курському, Запорізькому та Сумському напрямках.

"Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі", - написав президент.

Голова Офісу президента Кирило Буданов додав, що серед звільнених з полону є піхотинці, морпіхи, десантники, бійці тероборони, нацгвардії, прикордонники та бійці Сил спецоперацій.

"Зробимо все належне для лікування, відновлення та повернення до життя. Важливо, що наші хлопці відчувають турботу вже з першого кроку на рідній землі. Важливо, що на шляху від кордону їх теплом зустрічає українська нація: море прапорів, плакатів, підтримки й любові. І нарешті – обійми найрідніших", - зазначив Буданов.

Як зазначає КШППВ, серед звільнених є учасник вертолітної операції на "Азовсталь".

Наймолодшому звільненому всього 26 років, а найстаршому - 62. Серед звільнених є два офіцери.

Український омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що 5 червня додому повертаються батько та син, які воювали у складі однієї бригади. Вони потрапили у полон ще у 2022 році з різницею в один день.

Чому Росія саботує обміни полоненими - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка,російська сторона активно використовує тему втрат в інформаційній війні, зокрема маніпулюючи обмінами тіл загиблих.

Водночас обміни полоненими, які відбуваються за формулою "один до одного", суперечать наративам російської пропаганди про нібито значну перевагу втрат України.

Тому, коли справа доходить до обміну полоненими, виникає найцікавіший момент, який руйнує сприйняття реальності у росіян: обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час першого етапу обміну "1000 на 1000", що відбувся 15 травня, додому повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", 19 з яких оборонці Маріуполя.

В загальному під час цього етапу додому повернулися 205 українців. Серед них були воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Напередодні стало відомо, що Україна передала списки для обміну полоненими. Консультації між сторонами продовжувалися для погодження остаточної конфігурації домовленостей.

Більше новин:

Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред