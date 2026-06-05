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Нова небезпечна схема атак: РФ стягує авіацію й тестує ракети з відстроченою детонацією

Анна Ярославська
5 червня 2026, 10:01оновлено 5 червня, 10:35
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Українців попередили про нову тактику окупантів. Тепер ракети "Іскандер-М" вибухають через 20–30 хвилин.
Нова небезпечна схема атак: РФ стягує авіацію й тестує ракети з відстроченою детонацією
Відбувається передислокація літаків РФ — моніторингові канали б'ють на сполох / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот ​

Головне:

  • Росія стягує стратегічні бомбардувальники на аеродром Енгельс
  • Передислоковані Ту-160 і Ту-95МС озброюють крилатими ракетами
  • Армія РФ почала застосовувати небезпечні касетні "Іскандери" із затримкою

Російська окупаційна армія, можливо, готується до завдання нових ударів по Україні.

Як повідомив 5 червня моніторинговий канал єРадар, відбувається передислокація одного стратегічного бомбардувальника-ракетноносця Ту-160 та одного бомбардувальника-ракетноносця Ту-95МС з аеродрому "Українка" на аеродром "Енгельс".

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"Літаки будуть оснащені крилатими ракетами", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що "Енгельс-2" — це великий стратегічний військовий аеродром ВКС Росії, розташований у Саратовській області. Це єдина в РФ база для стратегічних бомбардувальників Ту-160, а також місце базування Ту-95МС.

Окупанти по-новому використовують ракети "Іскандер"

Монітори також повідомляють, що армія країни-агресора почала застосовувати ракету "Іскандер-М" з касетною боєголовкою із затримкою детонації приблизно через 20-30 хвилин.

"Це означає, що після падіння ракети касети, які розлітаються на сотні метрів, починають вибухати через вказаний проміжок часу. Це ставить під загрозу всіх, хто прибуває на місце ураження, та тих, хто евакуюється з прилеглих територій. Будьте уважні та обережні. Не підходьте до підозрілих предметів на місцях падіння ракет", — додали на каналі.

Нова небезпечна схема атак: РФ стягує авіацію й тестує ракети з відстроченою детонацією
​"Іскандер" — основні характеристики / Інфографіка: Главред

РФ готує новий етап повітряного терору: що буде з тривогами в найближчі тижні

Російські війська приступили до нового етапу повітряного терору. Тому найближчими днями та місяцями ворог може вийти на новий рівень повітряних атак на мирні міста України. Про це 2 червня заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

За його словами, активізація повітряних ударів по тилових регіонах безпосередньо пов'язана з невдачами армії РФ на передовій.

"Важливо зрозуміти, що росіяни розпочали новий етап повітряного терору. Їм дійсно зараз не вдається реалізувати свої плани на фронті. Оскільки вони не здатні нічого протиставити нам на передовій, ще більше атакуватимуть мирні та цивільні міста", — попередив Жорін.

За порадою військового, українцям слід усвідомити ризики та налаштуватися на серйозну підготовку. При цьому йдеться не лише про побутовий рівень безпеки.

"У наступні дні та місяці ми, найімовірніше, побачимо новий рівень російських обстрілів. Потрібно готуватися — і це не тільки реагування на тривоги та запаси необхідних речей. Нагадую про курси військової підготовки, насамперед такмеда. Все це про безпеку власну та своїх рідних", — резюмував Жорін.

Повітряні атаки РФ по Україні — останні новини

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками в ніч на 5 червня. Загалом ворог запустив 218 ракет. Сили ППО змогли збити або придушити 198 дронів. Однак було зафіксовано влучання 16 дронів у 13 локаціях.

Зазначимо, в ніч на 5 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.

Крім того, армія РФ атакувала дронами Київську область. У Броварському районі під удар потрапило мирне цивільне підприємство харчової промисловості. В результаті загинула одна людина, ще четверо — травмовані.

В ніч на 4 червня російські війська атакували Херсон. В результаті влучання ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири в багатоповерховому житловому будинку і виникли масштабні пожежі. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро - постраждали. Рятувальники працювали в найскладніших умовах під постійною загрозою повторних ударів.

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О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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