Пекельна спека накриває Україну: де очікувати +32

У деяких областях України будуть лити грозові дощі та град.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: pexels

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

Де будуть дощі та грози

У яких областях буде найспекотніше

Погода в Україні найближчими днями буде теплою, а місцями навіть спекотною. У західних та північних областях буде прохолодніше. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Погода 6 червня

У суботу, 6 червня, у західних, північних та центральних областях будуть дощі з грозами. Вітер буде переважно північний зі швидкістю 3-8 м/с.

відео дня

Найтепліше у цей день буде у центральних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 25-30 градусі тепла. У північних та східних областях буде дещо прохолодніше - 24-29 градусів тепла. Найхолодніше буде на території західних областей. Там температура повітря підвищиться до 18-23 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: meteoprog

Погода 7 червня

У неділю, 7 червня, у західних, північних, південних та центральних областях будуть дощі з грозами. У західних областях очікують град. Вітер буде переважно північний зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у східних, центральних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 27-32 градусів тепла. У північних областях буде дещо прохолодніше - 24-31 градус тепла. Найхолодніше буде на території західних областей. Там температура повітря підвищиться до 18-26 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 7 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 червня по всій території України очікуються короткочасні дощі, але температурний режим залишатиметься літнім — від +20 до +27 градусів.

Також синоптики прогнозували, що в червні температура в Одесі залишатиметься близькою до кліматичної норми з короткочасним похолоданням на початку місяця та потеплінням наприкінці.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень. У деяких областях навіть встановиться літня спека.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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