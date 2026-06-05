Пекельна спека накриває Україну: де очікувати +32

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода на вихідних
- Де будуть дощі та грози
- У яких областях буде найспекотніше
Погода в Україні найближчими днями буде теплою, а місцями навіть спекотною. У західних та північних областях буде прохолодніше. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.
Погода 6 червня
У суботу, 6 червня, у західних, північних та центральних областях будуть дощі з грозами. Вітер буде переважно північний зі швидкістю 3-8 м/с.
Найтепліше у цей день буде у центральних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 25-30 градусі тепла. У північних та східних областях буде дещо прохолодніше - 24-29 градусів тепла. Найхолодніше буде на території західних областей. Там температура повітря підвищиться до 18-23 градусів тепла.
Погода 7 червня
У неділю, 7 червня, у західних, північних, південних та центральних областях будуть дощі з грозами. У західних областях очікують град. Вітер буде переважно північний зі швидкістю 3-8 м/с.
Найтепліше у цей день буде у східних, центральних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 27-32 градусів тепла. У північних областях буде дещо прохолодніше - 24-31 градус тепла. Найхолодніше буде на території західних областей. Там температура повітря підвищиться до 18-26 градусів тепла.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 4 червня по всій території України очікуються короткочасні дощі, але температурний режим залишатиметься літнім — від +20 до +27 градусів.
Також синоптики прогнозували, що в червні температура в Одесі залишатиметься близькою до кліматичної норми з короткочасним похолоданням на початку місяця та потеплінням наприкінці.
Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень. У деяких областях навіть встановиться літня спека.
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Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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