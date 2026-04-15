Чорний стовп диму та масштабна пожежа: у Росії прогриміли потужні вибухи - деталі

Під прицільним вогнем опинилися склади ПММ та ключові логістичні вузли окупантів.

https://glavred.net/war/chernyy-stolb-dyma-i-masshtabnyy-pozhar-v-rossii-progremeli-moshchnye-vzryvy-detali-10756769.html Посилання скопійоване

У Бєлгородській області прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

У Бєлгородській області РФ в ніч на 15 квітня лунали вибухи

Дрони уразили склади паливно-мастильних матеріалів та логістику ворога

Там здійнялася пожежа масштабна пожежа

У ніч проти 15 квітня в Росії лунали потужні вибухи. Під атакою українських дронів опинилася Бєлгородська область.

На місці удару спалахнула масштабна пожежа, у небо піднявся густий стовп диму. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

відео дня

Зазначається, що в місті Валуйки Бєлгородської області РФ дрони уразили склади паливно-мастильних матеріалів та логістику окупаційної армії РФ.

Про вибухи і пожежу місцеві пабліки почали повідомляти після 20 години вечора 14 квітня. "Безпілотну небезпеку" для цього населеного пункту оголосили о 19:40.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков про ці наслідки атаки не згадав. За його версією, було лише пошкоджено покрівлю будинку у селі Кукуєвка Валуйського округу.

Дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Удари по військових цілях РФ мають посилюватись - думка експерта Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що Україна має посилювати удари по військових цілях на території Росії, оскільки вони вже дають відчутний результат. За його словами, останнім часом кількість таких атак зросла. Вони порушують логістику ворога, завдають ударів по кораблях, які перевозили комплектуючі для дронів-камікадзе, а також змушують РФ посилювати систему протиповітряної оборони. Водночас експерт наголосив в ефірі Radio NV, що Україна повинна й надалі нарощувати свої можливості та розширювати арсенал озброєння. Це дозволить проводити більш ефективні, у тому числі комбіновані атаки, які матимуть ще більший вплив на військовий потенціал Росії.

Удари вглиб Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 квітня в Росії було гучно. Невідомі безпілотники атакували Краснодарський край, де після серії вибухів з’явилася яскрава заграва у небі та здійнялася пожежа. Під ударом міг опинитися об'єкт нафтопровідної інфраструктури.

Нагадаємо, атака дронів на Волгоградську область в ніч на 10 квітня спричинила масштабну пожежу на нафтоперекачувальній станції (НПС) "Тінгута" - одному з ключових вузлів транспортування дизельного пального на південь РФ.

Крім того, в ніч на 4 квітня у російському Тольятті Самарської області сталася масштабна пожежа в промисловому районі, де зосереджені одні з ключових хімічних підприємств РФ. Займання виникло після масованої атаки безпілотників.

НПЗ Росії/ Інфографіка: Главред

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред