Найближчим часом погода погіршиться: у яких регіонах будуть грозові дощі

Температура повітря підвищиться до 22-27 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: pexels

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

Де очікуються дощі та грози

Погода в Україні на вихідних буде теплою. Місцями синоптики прогнозують опади. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Прогноз погоди

Вдень температура повітря підвищиться до 22-27 градусів тепла. На території західних областей буде найпрохолодніше.

відео дня

Короткочасні дощі з грозами будуть у західних, північних та Вінницькій областях.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві у суботу, 6 червня, температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла. У неділю, 7 червня, очікується більш свіжа погода - 23 градуси тепла.

"Періодичні дощі очікуються і 6, і 7 червня у столиці", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 6 червня / фото: meteoprog

Погода 5 червня - Укргідрометцентр

Як повідомляв Главред з посиланням на Укргідрометцентр, в Україні 5 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі та грози у західних та східних областях. На Закарпатті, Прикарпатті, півдні т північному сході буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°", — йдеться в повідомленні.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 червня по всій території України очікуються короткочасні дощі, але температурний режим залишатиметься літнім — від +20 до +27 градусів.

Також синоптики прогнозували, що в червні температура в Одесі залишатиметься близькою до кліматичної норми з короткочасним похолоданням на початку місяця та потеплінням наприкінці.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень. У деяких областях навіть встановиться літня спека.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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