Війська РФ масово мінують узбережжя Криму: Волошин розкрив задум окупантів

Окупанти перетворють узбережжя Криму на складну оборонну лінію з мінних полів.

Російські війська масово мінують узбережжя Криму

Окупаційні війська РФ проводять масштабне мінування узбережжя та прилеглих акваторій в тимчасово окупованому Криму.

Такими діями ворог хоче запобігти можливій висадці десанту Сил оборони України. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі Укрінформу.

"За даними нашої розвідки, з метою недопущення проведення висадки десанту Сил оборони України на територію тимчасово окупованого Криму, російські підрозділи, які є там, а це оперативно-тактична група "Крим", проводять заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень вздовж узбережжя Криму із застосуванням протитанкових і протипіхотних мін", - зазначив Волошин.

За його словами, окупанти намагаються максимально укріпити берегову лінію, для цього вони створюють щільні мінні поля та інженерні загородження не лише на суходолі, а й у прибережних водах.

"Вони намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться що буде висаджений десант на Крим", - розповів речник.

В ніч на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Привиди" завдали успішних ударів по двох великих російських десантних кораблях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ВДК проекту 775 "Ямал" і ВДК проекту 1171 "Микола Фільченков".

Крім цього у ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали успішного удару по аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Деталі та наслідки цієї атаки озвучив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Також до цього Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на території окупованого півострова.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

