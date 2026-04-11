Вибухи та пожежа: дрони атакували важливий об’єкт РФ в Краснодарському краї

Марія Николишин
11 квітня 2026, 09:03
Атака на Краснодарський край почалася близько 03:00 години.
Вибухи та пожежа: дрони атакували важливий об’єкт РФ в Краснодарському краї
Вибухи в в Краснодарському краї / колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Безпілотники атакували Краснодарський край
  • Під ударом міг опинитися об'єкт нафтопровідної інфраструктури
  • Там здійнялася пожежа

У ніч на 11 квітня в Росії було гучно. Невідомі безпілотники атакували Краснодарський край, де після серії вибухів з’явилася яскрава заграва у небі та здійнялася пожежа. Про це повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

Зазначається, що під ударом міг опинитися важливий об'єкт нафтопровідної інфраструктури росіян - виробничо-диспетчерська станція "Кримська". Вона перекачує нафту та нафтопродукти кількома магістральними нафтопроводами, зокрема до порту Новоросійська, а також до великих російських Ільського та Афіпського нафтопереробних заводів.

"Сьогодні уночі повторно була атакована ЛВДС "Кримська"", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що офіційних даних чи підтверджень атаки не надходило. Водночас у мережі поширюють кадри ймовірних наслідків атаки на об'єкт: на фотографіях та відео видно, що на місці здійнялася пожежа.

Відомо, що атака на Краснодарський край почалася близько 03:00 години. Щонайменше 10 вибухів пролунало у Геленджику та у Кримському районі. Очевидці стверджують, що бачили яскраві спалахи з боку Чорного моря.

Вибухи та пожежа: дрони атакували важливий об’єкт РФ в Краснодарському краї

Удари по території РФ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Україна продовжить завдавати ударів по РФ навіть попри те, що партнери просили не руйнувати російські нафтові термінали.

За його словами, такі заклики від партнерів лунали упродовж всієї війни.

"Дуже багато цього було. Згадайте, коли були скандали, що певні підрозділи заїхали, скажімо, на техніці іноземного виробництва кудись на територію Росії; що десь застосовувалась зброя не так, як комусь хотілося. Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо", - наголосив Буданов.

Як повідомляв Главред, атака дронів на Волгоградську область в ніч на 10 квітня спричинила масштабну пожежу на нафтоперекачувальній станції (НПС) "Тінгута" - одному з ключових вузлів транспортування дизельного пального на південь РФ.

У ніч на 4 квітня у російському Тольятті Самарської області сталася масштабна пожежа в промисловому районі, де зосереджені одні з ключових хімічних підприємств РФ. Займання виникло після масованої атаки безпілотників.

У ніч на 3 квітня невідомі дрони атакували Москву та низку областей РФ. На тлі повітряної загрози в Росії тимчасово вводили обмеження на приймання і випуск повітряних суден у деяких аеропортах.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

