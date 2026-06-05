"Мені нічого не потрібно": зірка "Іронії долі" скаржиться на втрату пам'яті та самотність

Через погане самопочуття Барбара Брильська майже не виходить із квартири, де живе на самоті.

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Барбара Брильська скаржиться на втрату пам'яті та самотність / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru, скріншот

Коротко:

Барбара Брильська живе з кішкою на ім'я Малютка

Для актриси зараз головне — це спокій і хороше самопочуття

Польська актриса, зірка фільму "Іронія долі, або З легким паром!" Барбара Брильська заявила, що страждає від невиліковної хвороби. Її слова наводять російські ЗМІ.

За її словами, захворювання поступово прогресує і позначається на якості життя.

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"Я дуже багато забуваю, все більше і більше. Хвороба деформує пальці, і це завдає болю", - зізналася артистка.

Актриса зазначила, що лікарі не можуть повністю позбавити її від недуги, тому зараз головним бажанням для неї залишаються спокій і хороше самопочуття.

Через погане самопочуття актриса майже не виходить з квартири, де живе на самоті. За її словами, компанію їй складає кішка на прізвисько Малютка.

"Багато-багато моїх друзів уже пішли, померли. Залишився тільки син і онуки. Мені вже нічого не потрібно", - додала Барбара.

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Раніше Главред повідомляв, що Юрій Нікітін відверто розповів про розлучення з артисткою Ольгою Горбачовою. Знаменитість зізнався, що вони досі не можуть владнати всі формальності, щоб спокійно розійтися.

Також Ані Лорак зіткнулася з переслідуванням з боку російської влади. Близькі до артистки джерела висловлюють надію на те, що Кароліна задіє впливові зв'язки, які допоможуть їй знову уникнути серйозних наслідків, але ситуація виходить з-під контролю.

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Про особу: Барбара Брильська Барбара Брильська — польська актриса кіно та театру. Її кар'єра розпочалася 1956 року, і на даний момент на її рахунку близько 75 ролей у різних теле- та кінопроєктах. Підтримує Україну з 2014 року; у 2023 році виступила на захист Лії Ахеджакової, колеги по "Іронії долі", після цькування останньої в країні-окупанті через її антивоєнні висловлювання.

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