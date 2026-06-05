"Мені нічого не потрібно": зірка "Іронії долі" скаржиться на втрату пам'яті та самотність

Коротко:
- Барбара Брильська живе з кішкою на ім'я Малютка
- Для актриси зараз головне — це спокій і хороше самопочуття
Польська актриса, зірка фільму "Іронія долі, або З легким паром!" Барбара Брильська заявила, що страждає від невиліковної хвороби. Її слова наводять російські ЗМІ.
За її словами, захворювання поступово прогресує і позначається на якості життя.
"Я дуже багато забуваю, все більше і більше. Хвороба деформує пальці, і це завдає болю", - зізналася артистка.
Актриса зазначила, що лікарі не можуть повністю позбавити її від недуги, тому зараз головним бажанням для неї залишаються спокій і хороше самопочуття.
Через погане самопочуття актриса майже не виходить з квартири, де живе на самоті. За її словами, компанію їй складає кішка на прізвисько Малютка.
"Багато-багато моїх друзів уже пішли, померли. Залишився тільки син і онуки. Мені вже нічого не потрібно", - додала Барбара.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Юрій Нікітін відверто розповів про розлучення з артисткою Ольгою Горбачовою. Знаменитість зізнався, що вони досі не можуть владнати всі формальності, щоб спокійно розійтися.
Також Ані Лорак зіткнулася з переслідуванням з боку російської влади. Близькі до артистки джерела висловлюють надію на те, що Кароліна задіє впливові зв'язки, які допоможуть їй знову уникнути серйозних наслідків, але ситуація виходить з-під контролю.
Вас може зацікавити:
- "Хтось божевільний": Річард Гір звинуватив Трампа у знищенні США
- "У будь-який момент": продюсер сказав, чи може Сердючка брати участь у "Євробаченні"
- Голлівудську зірку засудили до умовного терміну за п'яну бійку
Про особу: Барбара Брильська
Барбара Брильська — польська актриса кіно та театру. Її кар'єра розпочалася 1956 року, і на даний момент на її рахунку близько 75 ролей у різних теле- та кінопроєктах. Підтримує Україну з 2014 року; у 2023 році виступила на захист Лії Ахеджакової, колеги по "Іронії долі", після цькування останньої в країні-окупанті через її антивоєнні висловлювання.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред