Найшвидший сценарій завершення війни: Зеленський зробив важливу заяву

Юрій Берендій
20 квітня 2026, 21:59оновлено 20 квітня, 22:31
Виведення військ з Донбасу є неприйнятними, адже загрожує обороноздатності країни та може призвести до стратегічних втрат, вказав Зеленський.
Зеленський назвав найшвидший сценарій завершення війни

Про що йдеться у матеріалі:

  • Візит спецпредставників Трампа до Києва потрібний, перш за все, їм самим
  • Україна не погодиться на вихід з Донбасу, що є найшвидшим варіантом завершення війни
  • Зеленський зазначив, що досі немає конкретики щодо гарантій безпеки для України

Українцям не варто робити сенсацію з можливого візиту до України спецпредставників президента США Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Важливе не місце переговорів, а їх результат для відновлення процесу мирного завершення війни РФ проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Фактам ICTV".

Президент України зазначив, що українська сторона перебуває на постійному контракті з представниками американської переговорної груби.

"Я вважаю, що їх приїзд потрібен не нам, а потрібен Їм. Чому? Тому що це неповага їздити в Москву і не приїжджати в Київ. Просто це неповага. Я розумію, у нас складніша логістика. Якщо вони не хочуть, будемо зустрічатись в інших країнах. Ми ж не про місце, ми ж про результат", - вказав він.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Володимир Зеленський повідомив, що американські переговірники підтримують контакт телефоном і демонструють готовність продовжувати діалог та перемовини.

"Питання в тому, що росіяни не хочуть закінчувати (війну, - ред.), навіть вже іноді ми не говоримо в справедливому форматі. В форматі, в якому сьогодні швидше за все можна закінчити (війну, - ред.). Це стоїмо де стоїмо, контактна лінія - це найшвидший формат, як припинити, як кажуть американці, як припинити вбивства. Ось це і є найшвидший формат, як припинити вбивства", - стверджує він.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Він підкреслив, що всі учасники процесу мають діяти узгоджено, без власних окремих сценаріїв, із єдиним розумінням підходів. За його словами, формат переговорів повинен бути максимально простим, адже складні механізми важко контролювати на етапі виконання. Насамперед ідеться про досягнення тривалого припинення вогню, що могло б стати завершенням бойових дій і відкрити шлях до подальших дипломатичних кроків.

Президент наголосив, що вимоги щодо виведення українських військ з Донбасу є неприйнятними. Він зауважив, що подібні пропозиції виглядають так, ніби рішення ухвалюються без участі України, попри те, що питання безпеки є ключовим. Йдеться про вихід із Донецької та Луганської областей, навіть попри те, що частина територій там залишається під контролем України.

На його думку, такий сценарій означав би стратегічну поразку, зокрема для Збройних сил, оскільки це послабило б оборонні позиції та систему укріплень. Навіть якщо партнери пропонують фінансування для будівництва нових оборонних ліній, це потребує часу і не має сенсу в умовах втрати вже існуючих позицій.

"Урбанізована зона все одно сильніша, ніж будь-які лінії ви побудуєте в полі. Тобто питання урбанізованої зони, питання 200 тисяч людей там живе, питання ми робимо крок назад, послаблюємо морально нашу армію. Питання, скільки людей там загинуло вже. Я вважаю, що цей крок на сьогодні, він безвідповідальний", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що за відсутності присутності міжнародних партнерів на лінії зіткнення немає очевидних стримувальних факторів, які б завадили Росії знову розпочати наступ через певний час.

Він висловив нерозуміння, що саме могло б цьому перешкодити, навіть з огляду на заяви з боку США, зокрема президента Дональда Трампа.

"От, наприклад, США кажуть - президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?", - резюмував він.

Прожкт мирного плану США із 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Кремлі допускають можливість поновлення переговорів у Стамбулі, однак питання діалогу з Україною наразі не вважають для себе першочерговим, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ готовий до зустрічі на рівні лідерів за участю Росії, президента Туреччини та, ймовірно, представників США, яку можуть організувати на турецькій території. При цьому він підкреслив, що Україна не погодиться на вимоги Москви щодо виведення військ із Донбасу.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що домовленостей про припинення війни в Україні можна досягти доволі швидко.

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

