"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

Він стверджує, що Росія вже зазнала стратегічної поразки та дедалі більше залежить від підтримки Китаю для продовження війни.

Бауер наголошує що повна підтримка України у 2022 році могла суттєво змінити перебіг війни

Класична військова перемога України або Росії наразі виглядає малоймовірною. Про це в ефірі Radio NV заявив адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, коментуючи ситуацію на фронті.

"Класична військова перемога будь-якої зі сторін на даний момент є малоймовірною. Це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів", — зазначив він. відео дня

За словами Бауера, значну частину цих сил буде складно вивести, і це має стати важливим уроком для союзників. Він також припустив, що хід війни міг би бути іншим, якби Україні у 2022 році надали всю необхідну допомогу під час активного контрнаступу.

"Якби 2022 року ми дали все, коли Україна дуже успішно відвойовувала свою територію у росіян у період, скажімо, з квітня до серпня того року, і якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, ймовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим", — сказав адмірал.

Водночас він заявив, що Росія вже зазнала стратегічної поразки, що, на його думку, призвело до її залежності від Китаю.

"Водночас він твердо переконаний, що Росія "вже програла цю війну стратегічно, що призвело до того, що вона стала сателітом Китаю". Адже без допомоги Китаю "росіяни не змогли би продовжувати цю війну в Україні"", — зазначив Бауер.

Підсумовуючи, адмірал наголосив, що не бачить сценарію, за якого Росія могла б вийти з війни переможцем.

"А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла б вийти з цієї війни переможцем", — сказав він.

Як писав Главред, країна-агресор Росія готує новий наступ на південному сході України, залучаючи стратегічні резерви. Головною стратегічною метою Кремля залишається повне захоплення територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, РФ може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил, якщо вдасться домогтися відповідного рішення з боку Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що Росія намагається захопити так званий пояс міст-фортець на Донбасі, до якого входять Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Ця лінія залишається ключовою основою оборони України на східному напрямку, зазначає Інститут вивчення війни (ISW). Водночас аналітики вважають, що повністю захопити Донецьку область військовим шляхом у 2026 році Росія не зможе.

Про персону: Роб Бауер Роб Бауер — лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів, нині обіймає посаду голови Військового комітету НАТО (з червня 2021 р). Раніше був начальником штабу оборони — з жовтня 2017 по квітень 2021 рр.; заступник начальника оборони Збройних сил Нідерландів — з 1 вересня 2015 по 13 липня 2017 рр, пише Вікіпедія.

