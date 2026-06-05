Популярного американського актора жорстоко вбили у власному будинку

Вбивця сам зателефонував до служби порятунку та зізнався у скоєному.

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Помер популярний американський актор / Колаж Главред, фото: скріншот

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Що сталося з актором

Що про це відомо

Актор Джеймс Хенді, відомий за фільмом "Топ Ган: Маверік", був смертельно поранений ножем, а сам підозрюваний зателефонував у 911 і зізнався у скоєному.

Як пише People, 81-річний Хенді був убитий у Тарзані, штат Каліфорнія, у середу, 3 червня, повідомило управління поліції Лос-Анджелеса (LAPD). Підозрюваним став син подруги Хенді, Майкл Гледхілл.

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За даними аудіозапису розмови з диспетчером, отриманого PEOPLE, поліція прибула на місце події в будинку Хенді після того, як чоловік зателефонував у 911, повідомивши про "невідому проблему". Чоловік сказав диспетчерам: "Я син людський, я щойно вбив людину гріха".

Потім влада виявила Хенді з ножовим пораненням у груди та без свідомості на його подвір’ї. Хенді був доставлений до місцевої лікарні парамедиками пожежної служби Лос-Анджелеса. У лікарні його було визнано мертвим.

За даними аудіозапису розмови з диспетчером, вулиці біля будинку Хенді були перекриті правоохоронними органами. Влада також отримала вказівку розпочати обхід квартир у цьому районі та "повідомити, хто відкриває двері, а хто ні", згідно з аудіозаписом.

44-річний Гледхілл був заарештований і доставлений до в'язниці Ван-Найс. Йому пред'явлено звинувачення у вбивстві, а заставу встановлено у розмірі 2 мільйонів доларів.

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Про особу: Джеймс Ханді Джеймс Ханді — був американським актором. З 1977 року він знявся у безлічі фільмів і телешоу. У кіно він зіграв Байерса у фільмі "К-9" та його продовженні "К-911". Пізніше він з'явився у фільмах "Арахнофобія", "Джуманджі", "Неуразливий", "Логан", а також у ролі Джиммі у фільмі "Топ Ган: Маверік". Його найвідоміші телевізійні ролі — Артур Девлін у серіалі "Псевдонім" та Лу Хендлман у серіалі "Профайлер".

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