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На Одещині пролунали вибухи, РФ запустила ракети "Іскандер" з Криму: що відомо

Анна Ярославська
5 червня 2026, 11:30
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Загроза балістики тривала до відбою.
Атака на Одесу та околиці — зафіксовано балістичні пуски ворога / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот, t.me/alarmua

Коротко:

  • Росія завдала удару балістичними ракетами по Одеській області
  • Дві ракети "Іскандер-М" були запущені окупантами з Криму
  • Нічна атака дронів зруйнувала будинок і пошкодила енергооб'єкт

У п'ятницю, 5 червня, в Одесі пролунали вибухи — окупанти завдали ракетного удару.

Монітори повідомили про те, що окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Криму.

відео дня

"Вибухи в Одеській області. Були запущені балістичні ракети Іскандер-М з Криму", - йдеться в повідомленні monitor.

Канал ППО радар повідомляє про балістичний обстріл села Маяки в Одеській області.

Об 11:37 було оголошено відбій тривоги.

Зазначимо, що в ніч на 5 червня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, в Одеському районі в результаті влучання БПЛА зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа.

Також зафіксовано пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Через влучання БПЛА сталося загоряння порожньої складської будівлі та обладнання.

"На місцях події працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків", - додав Кіпер.

У ДСНС Одеської області підтвердили, що під ударом ворожих дронів опинилася житлова та критична інфраструктура. В результаті влучання виникли пожежі, які пожежники оперативно ліквідували.

На місцях подій працювали психологи ДСНС.

За даними рятувальників, постраждала одна людина.

"Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги", - йдеться в повідомленні.

  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA
  • Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня
    Наслідки російської атаки на Одещину в ніч на 5 червня Фото: t.me/suspilneodesa, t.me/odeskaODA

Окупанти по-новому використовують ракети "Іскандер"

Монітори повідомляють, що армія країни-агресора почала застосовувати ракету "Іскандер-М" з касетною боєголовкою із затримкою детонації приблизно через 20-30 хвилин.

"Це означає, що після падіння ракети касети, які розлітаються на сотні метрів, починають вибухати через вказаний проміжок часу. Це ставить під загрозу всіх, хто прибуває на місце ураження, та тих, хто евакуюється з прилеглих територій. Будьте уважні та обережні. Не підходьте до підозрілих предметів на місцях падіння ракет", — додали на каналі.

На Одещині пролунали вибухи, РФ запустила ракети
"Іскандер" — основні характеристики / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками в ніч на 5 червня. Загалом ворог запустив 218 ракет. Сили ППО змогли збити або придушити 198 дронів. Однак було зафіксовано влучання 16 дронів у 13 локаціях.

Зазначимо, в ніч на 5 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.

Крім того, армія РФ атакувала дронами Київську область. У Броварському районі під удар потрапило мирне цивільне підприємство харчової промисловості — молокозавод "Яготинське для дітей". В результаті загинула одна людина, ще четверо — травмовані.

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Про ресурс: monitor

Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності.

На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу.

Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа.

Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

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