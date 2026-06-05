РФ вдарила дронами по Житомирщині: пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки

Вночі у Житомирському та Коростенському районах тривогу оголошували двічі.

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Атака РФ на Житомирщину / Колаж: Главред, фото: ГУ ДСНС України у Житомирській області





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Російські дрони у ніч на 5 червня атакували Житомирщину

Пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

На щастя, обійшлося без жертв

У ніч на п'ятницю, 5 червня, російські війська спрямували безпілотники на північ Житомирської області. Частину цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони, однак зафіксовано пошкодження логістичної інфраструктури та приватної забудови. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За очільника області, російські війська вкотре завдали ударів по логістичній інфраструктурі та житловій забудові. Він уточнив:

"Сили протиповітряної оборони знищили багато російських безпілотників, втім деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об'єктам".

На місцях влучань виникли пожежі, які ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Ситуація станом на ранок

Станом на ранок 5 червня інформації про загиблих або травмованих не надходило. У повідомленні Бунечка також підкреслено, що після влучань чи падіння уламків громадянам слід поводитися з максимальною обережністю. Якщо помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього - необхідно одразу викликати спеціальні служби ДСНС та Національної поліції.

Нагадаємо, що вночі у Житомирському та Коростенському районах тривогу оголошували двічі.

Що відомо про Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 5 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками в ніч на 5 червня. Загалом ворог запустив 218 ракет. Сили ППО змогли збити або придушити 198 дронів. Однак було зафіксовано влучання 16 дронів у 13 локаціях.

У ніч на 4 червня російські війська атакували Херсон. В результаті влучення ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири в багатоповерховому житловому будинку і виникли масштабні пожежі. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро — постраждали. Рятувальники працювали в найскладніших умовах під постійною загрозою повторних ударів.

Крім того, в ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапив промисловий об'єкт у Бориспільському районі.

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Про персону: Віталій Бунечко Віталій Іванович Бунечко (нар. 6 серпня 1973, Сарни, Рівненська область, УРСР) - голова Житомирської обласної адміністрації з 8 серпня 2019 року, повідомляє Вікіпедія.

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