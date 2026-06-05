Полетіли ракети та дрони: росіяни атакували Україну з різних напрямків

Російські окупанти запустили дві ракети та 216 дронів для ударів по Україні.

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РФ вдарила по Україні ракетами та дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС (ілюстративне фото)

Що відомо:

Росія атакувала Україну ракетами та дронами

16 дронів впали в 13 місцях

Російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками у ніч на 5 червня. Загалом ворог запустив 218 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив дві керовані ракети Х-59/69 з окупованої території Запорізької області. Також окупанти атакували Україну 216 дронами різних типів, які були запущені з таких напрямків:

відео дня

Орел,

Курськ,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда.

Наші захисники змогли збити чи подавити 198 дронів. Однак були зафіксовані влучання 16 дронів на 13 локаціях.

"Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Загроза реактивних "Шахедів"

Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов також попереджав, що Росія планує розширювати застосування реактивних дронів типу "Шахед", однак Україна вже готується до їх перехоплення і розробляє відповідні засоби протидії.

За його словами, окупанти розраховують, що українським силам буде складніше ефективно реагувати на високошвидкісні повітряні цілі.

"Зараз є кілька реактивних "Шахедів". Є "Герань-3", яка літає зі швидкістю близько 300 кілометрів на годину, і "Герань-4" – це 400–500 кілометрів на годину", – зазначив він.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну – новини

Як писав Главред, у ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапив промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль і службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків віком 20 та 36 років отримали травми, одного з них госпіталізовано.

Вночі на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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