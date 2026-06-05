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Путін зробив нову заяву щодо переговорів з Україною: якої угоди прагне диктатор РФ

Анна Ярославська
5 червня 2026, 08:51
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Кремль підтримує Герхарда Шредера і вважає, що країни Європи не можуть виступати посередниками у переговорах.
Путін, Зеленський
Путін прагне миру на основі угоди з Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Ключові тези:

  • Путін виключив участь країн Європи в переговорах щодо України
  • Глава РФ вимагає миру на основі угоди з Трампом на Алясці
  • Зеленський відповів, що українські питання не вирішуються в США

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країни Європи не можуть виступати посередниками в переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки надають військову допомогу Києву. При цьому господар Кремля підкреслив необхідність мирної угоди, яка, за його словами, була досягнута з президентом США Дональдом Трампом на Алясці влітку 2025 року.

Виступаючи перед іноземними журналістами в Санкт-Петербурзі, Путін підкреслив, що посередництво передбачає нейтралітет, якого, на його думку, європейські держави не дотримуються, пише Bloomberg.

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"Як може Європейський союз або окремі країни ЄС бути посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають стороні конфлікту? Посередництво передбачає нейтралітет", — сказав Путін.

При цьому Путін заявив, що мирне врегулювання має ґрунтуватися на домовленостях, досягнутих із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі на Алясці. За його словами, європейські країни могли б сприяти завершенню війни не поставками зброї, а переконуючи Київ йти на компроміси.

Раніше джерела повідомили, що представники Німеччини, Франції та Великої Британії обговорювали можливість організації переговорів між Росією та Україною за участю європейських країн.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести пряму зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Зеленський підкреслив, що питання безпеки України та Європи не можуть вирішуватися без участі Києва та європейських партнерів.

"Пропоную призначити чітку дату такої зустрічі. Ми чули, що вам обіцяли на Алясці врегулювання деяких питань, що стосуються України та Європи. Але ви самі можете переконатися, що українські та європейські питання не вирішуються в Анкориджі", — сказав Зеленський.

У свою чергу, Путін заявив, що Росія хотіла б розуміти, хто саме представлятиме Європу на можливих переговорах. Серед потенційних кандидатів він знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого назвав одним із найкращих німецьких державних діячів.

"Він не друг Путіна. Він німецький державний діяч, і, на мій погляд, один з найкращих, тому що у нього є своя позиція і сміливість її відстоювати", — сказав глава РФ.

Герхард Шредер
Герхард Шредер / Інфографіка: Главред

Крім того, російський лідер заявив, що російські війська продовжують наступальні дії в Україні. Він також допустив розширення застосування гіперзвукових ракет "Орешник", зазначивши, що Росія розглядає можливість їх більш масштабного використання в майбутньому.

За словами Путіна, нещодавнє застосування ракети було пов'язане з необхідністю оцінки її ефективності для подальшого використання.

Лист Володимира Зеленського до Путіна — що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський надіслав російському диктатору Путіну відкритий лист. Звертаючись до глави країни-агресора, Зеленський заявив, що незалежно від його пояснень щодо НАТО, геополітики чи захисту російськомовних, війна проти України є особистим рішенням російського лідера.

Президент повідомив, що за підсумками травня російська армія втратила на фронті в Україні понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених. Подібний рівень втрат зберігається щомісяця.

Окремо глава держави звернув увагу на те, що російське керівництво вже неодноразово переносило терміни досягнення своїх військових цілей, зокрема щодо повного захоплення Донецької області. На його думку, Росія не зможе реалізувати цей задум і цього року.

Зеленський запропонував шукати шляхи завершення війни через прямий формат взаємодії між Україною та Росією.

"Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я нібито можу приїхати до Москви. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни та миру. Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч", – сказав президент.

  • Повна версія листа Зеленського до Путіна
    Повна версія листа Зеленського до Путіна Скріншот
  • Повна версія листа Зеленського до Путіна
    Повна версія листа Зеленського до Путіна Скріншот
  • Повна версія листа Зеленського до Путіна
    Повна версія листа Зеленського до Путіна Скріншот
  • Повна версія листа Зеленського до Путіна
    Повна версія листа Зеленського до Путіна Скріншот
  • Повна версія листа Зеленського до Путіна
    Повна версія листа Зеленського до Путіна Скріншот

Реакція Кремля на лист Зеленського

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі вже ознайомилися з листом Зеленського, але офіційну позицію обіцяють озвучити пізніше.

Пєсков додав, що Володимир Зеленський зможе приїхати до Москви, щоб зустрітися з диктатором.

Реакція Дональда Трампа на лист

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з журналістами відреагував на лист Зеленського до Путіна. Він сказав, що сторонам потрібно піти на компроміс.

"Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч (...) Я думаю, що було б чудово, якби вони зустрілися", - сказав президент США.

Він назвав Зеленського і Путіна "хорошими людьми" з двох "неймовірних країн". Також він додав, що Америка "багато зробила" для цієї зустрічі.

Трамп також вважає, що така зустріч може покласти край війні, щоб щомісяця на фронті не гинуло до 45 тисяч людей.

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Що змусить Кремль піти на переговори: думка експерта

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський заявив в інтерв'ю Главреду, що найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшого перебігу війни, адже ситуація на фронті та результати російського наступу здатні істотно вплинути не тільки на військову, а й на політичну та економічну ситуацію.

За його словами, у разі очевидного провалу російського наступу та значних безрезультатних втрат можуть розпочатися масштабні процеси як усередині Росії, так і за її межами. Це може спонукати зовнішніх партнерів Москви, зокрема Китай, посилити тиск на Кремль через побоювання остаточної військової поразки Росії та змусити Путіна погодитися на переговори на ще прийнятних умовах.

Інший можливий сценарій передбачає активізацію оточення російського лідера, яке може покласти на нього відповідальність за провал наступальної кампанії.

"Є й другий варіант — негативний. Це якщо російський наступ виявиться вкрай успішним. Росія зможе нарешті повернути Дональда Трампа в Україну з Ірану, а щодо Ірану буде укладено якусь мирну угоду. І спільними дипломатичними зусиллями, наприклад, доможеться того, що Україна через брак озброєння буде змушена погодитися на проведення виборів або щось подібне. Це теж буде радикальна, але не позитивна зміна, якщо Україну вдасться до чогось примусити", — сказав Преображенський.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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