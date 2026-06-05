Незабаром друге весілля: Квіткова відсвяткувала дівич-вечір

Даша Квіткова поділилася фотографіями зі свого дівич-вечора, очевидно, напередодні весілля з футболістом Бражком.

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Даша Квіткова та Володимир Бражко готуються до весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/vova.brazhko

Коротко:

Як виглядав дівич-вечір Квіткової

Що робила блогерка та її подруги

Відома українська блогерка Даша Квіткова готується до свого другого весілля з українським футболістом Володимиром Бражком.

Напередодні вона відсвяткувала свій дівич-вечір і показала фото на своїй сторінці в Instagram.

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"В епоху нареченої. Яку величезну роль у нашому житті відіграють люди", - пише вона.

Квіткова відсвяткувала дівич-вечір / Фото Instagram/kvittkova

Квіткова відсвяткувала дівич-вечір / Фото Instagram/kvittkova

Чутки про те, що Квіткова виходить заміж, з'явилися давно. У мережі навіть з'явилася її нова ID-картка. Там спостережливі користувачі розгледіли нове прізвище блогерки "Бражко". Втім, тоді вона говорила, що вони ще не розписалися.

Квіткова відсвяткувала дівич-вечір / Фото Instagram/kvittkova

Квіткова відсвяткувала дівич-вечір / Фото Instagram/kvittkova

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Про особу: Даша Квіткова Даша Квіткова — українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерок в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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