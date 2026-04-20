РФ у вогні: Генштаб розкрив подробиці потужних ударів

Сили оборони вдарили по НПЗ, нафтобазі, кораблях та складах окупантів.

У РФ пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

У Росії пролунали потужні вибухи

Сили оборони завдали удару по кораблях

Сили оборони вразили НПЗ у Туапсе

Сили оборони України вдарили по низці важливих об'єктів російських окупантів. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

Нашим захисникам вдалося вдарити по нафтопереробному заводу "Туапсинский", який розміщений у Краснодарському краї. Удар відбувся по резервуарному парку. Після цього там здійнялась пожежа. Також була уражена нафтобаза "Гвардійська" на території Криму.

"Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора", - йдеться у повідомленні.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Крім цього Сили оборони вдарили по великому десантному кораблю проекту 1171 у Севастополі, а також по великому десантному кораблю проекту 775.

Наші захисники атакували склади боєприпасів окупантів у районах населених пунктів Урзуф Донецької області та Локня Білгородської області; склад боєприпасів у районі Нової Каракуби та командно-спостережний пункт поблизу Благодатного в Донецькій області.

Атаки на російський Таганрог — що відомо

Нагадаємо, в ніч на 30 березня Таганрог вже зазнав масованої атаки. Тоді російська влада повідомляла про пошкодження промислових об'єктів, житлових будинків і транспорту, а також про обмеження руху поблизу місцевого авіаційного заводу.

Також у ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Під удар потрапили підприємство "Атлант-Аеро" та авіаремонтний завод ТАНТК ім. Берієва.

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 29 листопада 2025 року завдали ракетного удару "Нептунами" по авіаремонтному заводу в Таганрозі, вразивши ангари з літаками на ремонті. Прес-секретар ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що в ангарах перебувала авіація, яка була важливішою ціллю, ніж техніка на відкритих майданчиках.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

