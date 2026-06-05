"Хтось божевільний": Річард Гір звинуватив Трампа у знищенні США

Річард Гір вважає, що адміністрація Трампа почала скасовувати багато досягнень, які він вважає важливими для американського суспільства.

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Річард Гір звинуватив Трампа у руйнуванні США / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/DonaldTrump

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Річард Гір розкритикував міграційну політику адміністрації Трампа

Актор соромиться ставлення влади до мігрантів

76-річний голлівудський актор Річард Гір виступив із жорсткою критикою президента США Дональда Трампа, звинувативши його в підриві демократичних інститутів країни. Про це повідомляє Daily Mail.

Під час благодійного заходу в Берліні, організованого фондом актора, Гір висловив занепокоєння політичною ситуацією в Сполучених Штатах. За його словами, нинішній американський лідер завдає серйозної шкоди державі та суспільству.

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Актор також розкритикував міграційну політику адміністрації Трампа. Він заявив, що соромиться ставлення влади до мігрантів, яких, на його думку, влада нерідко представляє в негативному світлі.

"Чи спадало вам коли-небудь на думку, що Америка може опуститися до такого рівня? Чи уявляли ви собі, що хтось настільки божевільний стане президентом Сполучених Штатів і працюватиме над руйнуванням країни?" — заявив Гір під час виступу.

За словами артиста, він вважає себе частково відповідальним за те, що відбувається, оскільки, як стверджує, недостатньо активно попереджав співгромадян про наслідки політичного курсу Трампа. Гір також зазначив, що з перших днів президентства нинішня адміністрація почала демонтувати багато досягнень, які він вважає важливими для американського суспільства.

Після перемоги Трампа на президентських виборах 2024 року актор разом із дружиною переїхав до Іспанії. Однак через рік сім'я вирішила повернутися до США.

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Про особу: Річард Гір Річард Гір — американський актор. Лауреат премії "Золотий глобус" і номінант на премію "Еммі". За даними Вікіпедії, Гір найбільш відомий за ролями у фільмах "У пошуках містера Гудбара" (1977), "Дні жнив" (1978), "Американський жиголо" (1980), "Офіцер і джентльмен" (1982), "Клуб „Коттон"" (1984), "Красуня" (1990), "Первісний страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Мене там немає" (2007) та "Хатіко: Найвірніший друг" (2009). Крім того, актор підтримав українців у війні з російськими окупантами. Свою позицію він озвучив під час свого онлайн-виступу на другому "Саміті перших леді та джентльменів" у Києві.

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