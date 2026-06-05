Є загиблі та поранені: наслідки удару по заводу "Яготинське для дітей"

Російські окупанти атакували завод, на якому виробляли дитяче харчування.

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Росія завдала удару по заводу "Яготинське для дітей" / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ завдала удару по молокозаводу в Київській області

В результаті атаки є загиблі та постраждалі

Російські окупанти завдали удару по заводу "Яготинське для дітей" у Київській області, де виробляли дитяче харчування. Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Список чергових "перемог" Росії за кілька днів поповнився заводом "Яготинське для дітей", який виробляв дитяче харчування. У Київській області тривають рятувальні роботи на місці цього удару – підрозділи ДСНС вже ліквідували пожежу", – йдеться в повідомленні. відео дня

В результаті атаки вже відомо щонайменше про сімох поранених і чотирьох загиблих.

"Мої співчуття рідним і близьким", – додав президент.

Також відомо, що росіяни завдали ударів по продовольчих складах і поштовому сервісу в Дніпропетровській області. Ворог безжально обстріляв машину швидкої допомоги в Херсоні, школу в Сумській області, порт в Одеській області, житлові будинки та амбулаторію в Харківській області.

"Росія продовжує свою війну проти життя, і кожен, хто нам допомагає, дійсно стоїть на її захисті. Кожен пакет підтримки з антибалістикою, кожна наша спільна угода про виробництво зброї, всі кроки світу щодо санкцій проти Росії – все це допомагає захищати життя людей", – каже Зеленський.

Він наголосив на необхідності закінчити війну і перейти до дипломатії.

Загроза реактивних "Шахедів"

Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов також попереджав, що Росія планує розширювати застосування реактивних дронів типу "Шахед", однак Україна вже готується до їх перехоплення та розробляє відповідні засоби протидії.

За його словами, окупанти розраховують, що українським силам буде складніше ефективно реагувати на високошвидкісні повітряні цілі.

"Зараз є кілька реактивних "Шахедів". Є "Герань-3", яка літає зі швидкістю близько 300 кілометрів на годину, і "Герань-4" – це 400–500 кілометрів на годину", – зазначив він.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну – новини

Як писав Главред, у ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапив промисловий об’єкт у Бориспільському районі. Триває ліквідація пожежі на об’єкті інфраструктури.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків віком 20 і 36 років отримали травми, один із них госпіталізований.

Вночі на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

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Про персону: Беккрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" — український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв’язку на півночі Київської області разом із 136-м батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ і вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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