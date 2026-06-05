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Дрони РФ вдарили по молокозаводу під Києвом: під завалами шукають тих, хто вижив

Анна Ярославська
5 червня 2026, 09:39оновлено 5 червня, 10:54
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Обстріл Броварського району забрав життя однієї людини. Ще четверо - отримали поранення.
Дрони РФ вдарили по молокозаводу під Києвом: під завалами шукають тих, хто вижив
РФ атакувала молокозавод "Яготинське для дітей" / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Армія РФ завдала удару безпілотниками по Київській області
  • Загинула одна людина, ще четверо мирних жителів поранені
  • Ворожий дрон частково зруйнував харчове підприємство

Армія РФ атакувала дронами Київську область. У Броварському районі в результаті удару російських БПЛА загинула людина, ще четверо - травмовані.

Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Під час атаки співробітники перебували на своїх робочих місцях і просто виконували свою роботу.

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На території підприємства горить адміністративна будівля, частково зруйновані конструкції.

За оперативною інформацією, у будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають рятувальні роботи, пошуки людей та ліквідація наслідків атаки.

"Росія вкотре демонструє, що її метою є не військові об'єкти, а звичайні люди, які живуть і працюють на своїй землі", - додав Калашник.

Дрони РФ вдарили по молокозаводу під Києвом: під завалами шукають тих, хто вижив
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Оновлено. У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки РФ було пошкоджено завод "Яготинське для дітей".

Рятувальники показали фото руйнувань.

"Внаслідок ранкової атаки рф четверо людей загинули, ще четверо постраждали. Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості області. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні о 10:30.

  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram
  • РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом
    РФ ударила дронами по молокозаводу під Києвом Фото: t.me/dsns_telegram

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 5 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками в ніч на 5 червня. Загалом ворог запустив 218 ракет. Сили ППО змогли збити або придушити 198 дронів. Однак було зафіксовано влучання 16 дронів у 13 локаціях.

У ніч на 4 червня російські війська атакували Херсон. В результаті влучення ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири в багатоповерховому житловому будинку і виникли масштабні пожежі. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро — постраждали. Рятувальники працювали в найскладніших умовах під постійною загрозою повторних ударів.

Крім того, в ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапив промисловий об'єкт у Бориспільському районі.

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Про персону: Микола Калашник

Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

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