Ціни обвалюються просто на очах: вартість популярного овоча приємно дивує

Аналітики кажуть, що лише за тиждень ціни впали на 17%.

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Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

На ринку стрімко знизилися ціни на огірки

Здешевлення пов'язане із сезонним фактором

Пропозиція овочів від місцевих господарств також зросла

В Україні почали стрімко знижуватися ціни на тепличні огірки. Причиною здешевлення став так званий сезонний фактор, коли на ринку почала зростати пропозиція овочів із місцевих господарств. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Наразі тепличні огірки продають за ціною 35–65 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.

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Аналітики додають, що причиною зниження цін також є доволі значна пропозиція огірків із літніх теплиць господарств південного регіону, які надходять у продаж у середньому по 25 грн/кг.

"Попри чергове зниження цін, на сьогодні українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 17% дорожче, ніж на початку червня 2025 року", - зауважили в EastFruit.

Що впливатиме на вартість продуктів в Україні

Голова комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що у червні ціни на продукти в Україні формуватимуться під впливом одразу кількох чинників - від сезонного збільшення пропозиції овочів нового врожаю до вартості пального та логістики.

"Під час війни ця пропозиція значною мірою залежить від логістики - тобто від того, наскільки торговельні організації, насамперед мережі супермаркетів, зможуть забезпечувати постачання продуктів як вітчизняного виробництва, так і імпортних товарів. Саме від сукупної пропозиції на ринку і формуватиметься кінцева ціна на кожен конкретний продукт" - пояснив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на полуницю у червні впали приблизно на 14% через збільшення пропозиції з господарств західних областей та стриманий попит покупців. Попри це, ягода залишалася на 32% дорожчою, ніж у цей же період минулого року.

В Україні також дешевшає капуста нового врожаю під тиском зростання пропозиції від місцевих фермерів та стабілізації погодних умов, що дозволило наростити обсяги поставок. Ціни на капусту зараз приблизно на 16% нижчі, ніж на початку червня 2025 року.

Крім того, в Україні відзначається подорожчання цибулі, зокрема ціни на синю цибулю сягнули майже 50 гривень за кілограм через дефіцит та подовження сезону збирання.

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