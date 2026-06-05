'Це серйозний фактор': політолог розкрив, коли переговори можуть зрушити з місця

Переговорний процес між Україною та Росією може активізуватися вже восени, якщо протягом літа не вдасться досягти прогресу.

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Політолог пояснив, коли переговори можуть зрушити з місця/ Колаж: Главред, фото: скриншто, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Чаленка:

Україна розраховує активізувати переговори щодо війни вже влітку

РФ сподівається посилити свої позиції через літній наступ і масовані обстріли

Якщо влітку переговори не стартують, шанс зросте восени

Україна хотіла б, щоб переговорний процес щодо завершення війни стартував уже влітку, однак РФ розраховує на успіхи своєї наступальної кампанії та сподівається зміцнити позиції через масовані обстріли українських міст і критичної інфраструктури. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За словами політолога, якщо влітку не вдасться активізувати переговорний процес, восени з’явиться додатковий політичний фон для його початку. Чаленко звернув увагу, що окрім виборів до Конгресу США, які заплановані на 3 листопада, важливим чинником стануть і псевдовибори до Державної думи РФ, заплановані на 18-20 вересня.

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Експерт пояснив, що ці вибори є елементом легітимації російського режиму, який нині стикається зі зниженням підтримки мілітаризованої риторики.

"Я розумію, що на виборах у РФ "малюють" необхідний результат, але все одно, якщо спиратися на показники попередніх виборів, де "Єдина Росія" набрала близько 50%, а зараз їхні рейтинги свідчать, що вони навіть до 30% не дотягують, то це серйозний фактор для використання політичного моменту, принаймні для організації багатомісячного режиму припинення вогню", - зазначив експерт.

Водночас Чаленко застеріг, що існує ризик, коли після виборів у РФ та США бойові дії можуть поновитися взимку. "І важливе завдання української дипломатії та наших партнерів - зробити так, щоб можливості виходу з багатомісячного режиму припинення вогню не було, щоб цей режим став максимально стійким. Можна називати це як завгодно - корейським сценарієм чи інакше. Але головне, щоб припинилася активна фаза бойових дій", - резюмував експерт.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, диктатор Володимир Путін заявив, що країни Європи не можуть виступати посередниками в переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки надають військову допомогу Києву. При цьому господар Кремля підкреслив необхідність мирної угоди, яка, за його словами, була досягнута з президентом США Дональдом Трампом на Алясці влітку 2025 року.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує працювати над організацією переговорного процесу між Україною та Росією, однак наразі суттєвого прогресу в цьому напрямку немає.

Нагадаємо, у Києві вважають, що попередні спроби мирних переговорів за участю США не дали результату, і Володимир Путін дедалі більше схиляється до продовження війни з максималістськими вимогами. Українська сторона заявляє про повний застій дипломатичного процесу і відсутність прогресу з боку Москви. Російська позиція залишається незмінною – жодних компромісів без поступок Києва.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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