Український дрон за $55 тис вивів з ладу корвет РФ за $400 млн - ЗМІ

За оцінками аналітиків, отримані пошкодження фактично вивели корабель "Бойкий" з ладу.

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Український дрон вартістю 55 тис. доларів вивів з ладу корвет РФ вартістю 400 млн доларів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

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Удар по судні стався 3 червня в сухому доці Кронштадтського морського заводу

Український безпілотник подолав понад 900 кілометрів до цілі

Російський корвет проекту 20380 "Бойкий", що входить до складу Балтійського флоту РФ, отримав критичні пошкодження в результаті удару українського далекобійного безпілотника FP-1. На думку аналітиків, наслідки атаки можуть фактично означати повну втрату боєздатності корабля, повідомляє Defence Express.

Кадри, зняті після удару по судну 3 червня в сухому доці Кронштадтського морського заводу, демонструють масштаб руйнувань ще до початку активних робіт з ліквідації пожежі. Це дозволило експертам більш детально оцінити характер і ступінь пошкоджень.

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На кадрах видно, що баштово-щоглова конструкція корвета обрушилася всередину корпусу. Саме на ній розміщувалися основні радіоелектронні системи корабля, включаючи оглядову радіолокаційну станцію "Фурке-2", систему цілевказівки "Монумент-А", навігаційні радари МР-231-2 та комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25.

В результаті обвалу були пошкоджені й елементи пускових установок протикорабельного комплексу "Уран", оснащеного ракетами Х-35.

За даними аналітиків, пожежа охопила внутрішні приміщення за ходовою рубкою, де розташовані ключові пости управління озброєнням і бортовими системами корабля.

Експерти також звертають увагу на сліди загоряння в районі під містком, де знаходяться житлові відсіки екіпажу. Додатковою ознакою серйозних руйнувань стали помітні деформації корпусу, які можуть свідчити про внутрішній вибух.

Пошкодження зафіксовані й у зоні розміщення комплексу "Пакет-НК" — протиторпедної системи з 324-міліметровими апаратами, розташованої поруч із машинним відділенням. Це дає підстави припускати, що вогонь міг поширитися на головну дизельну енергетичну установку корабля.

За свідченнями очевидців, для боротьби з пожежею було задіяно від чотирьох до п'яти гідрантів. Однак до моменту початку гасіння вогонь вже встиг поширитися по внутрішніх приміщеннях судна.

Фахівці зазначають, що тривалий вплив високих температур істотно знижує міцність металевих конструкцій, а подальше затоплення водою прискорює процеси корозії. У таких умовах відновлення корабля стає вкрай складним і дорогим завданням.

Згідно з наявною інформацією, удар по корвету було завдано українським безпілотником FP-1, вартість якого оцінюється приблизно в 55 тисяч доларів. При цьому ціна самого корвета проекту 20380, за оцінками на 2021 рік, становила від 350 до 400 мільйонів доларів.

Безпілотник подолав понад 900 кілометрів до цілі. За оцінкою аналітиків, отримані пошкодження фактично вивели корабель з ладу і можуть бути порівнянні з повною втратою бойової одиниці.

Повне відео атаки на корабель "Бойкий" дивіться в нашому Telegram-каналі за посиланням

Експерт розкрив вплив ударів ЗСУ на Росію

Главред писав, що за словами фахівця з питань комунікації, партнерства та інтеграції в ЄС у Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ЗСУ на російські НПЗ і порти мають не тільки військовий ефект.

Вони показують світу, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв і будь-який бізнес або держава ризикують залишитися без ресурсів у критичний момент.

Удари України вглиб РФ — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 червня Перший окремий центр безпілотних систем України вразив військовий корабель країни-агресора Росії "Бойкий", який є носієм керованої ракетної зброї. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Раніше, в ніч на 2 червня, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

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Безпілотник FP-1 FP-1 (FirePoint-1) — це український далекобійний ударний безпілотник (дрон-камікадзе) літакового типу, розроблений компанією Fire Point спільно з українсько-чеською компанією UAC. Він призначений для ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу противника. Дальність польоту: до 1600 км. Бойова частина: несе від 60 до 120 кг вибухівки (максимальна вага боєприпасу зменшує граничну дальність). Вартість: близько $55 000 за одиницю, що робить його значно дешевшим і доступнішим аналогом російських "Шахедів". Масштаби виробництва: БПЛА випускається серійно, обсяги досягають близько 100 одиниць на добу (близько 3000 на місяць).

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