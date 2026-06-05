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В Україні з'явиться нове державне свято: що святкуватимемо 11 червня

Віталій Кірсанов
5 червня 2026, 10:50оновлено 5 червня, 11:26
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Українські військові, які використовують безпілотні технології, продемонстрували світові ефективність сучасних підходів до ведення війни.
В Україні може з'явитися нове державне свято
В Україні з'явиться нове державне свято / Колаж: Главред, фото: 22-а окрема механізована бригада

Коротко:

  • Україна стала першою країною у світі, яка створила СБС як окремий рід військ
  • Свято пропонується щорічно відзначати 11 червня

В Україні планують заснувати нове професійне свято — День Сил безпілотних систем. Згідно з проєктом президентського указу, його пропонується щорічно відзначати 11 червня. Про це повідомила Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, Україна стала першою країною у світі, яка створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ у складі Збройних сил.

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"Згідно з проєктом указу президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем – святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій. День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить операції, запускає і вражає цілі", – написала глава уряду.

Свириденко підкреслила, що українські військові, які використовують безпілотні технології, продемонстрували світові ефективність сучасних підходів до ведення війни.

На її думку, саме Сили безпілотних систем довели, що інноваційні та нестандартні рішення здатні істотно впливати на хід бойових дій навіть у протистоянні з державою, що володіє значним військовим потенціалом.

"Ви не тільки знищуєте ворога, ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну", – підкреслила вона.

Очікується, що нове свято стане символом визнання внеску військовослужбовців Сил безпілотних систем у зміцнення обороноздатності країни та розвиток сучасних військових технологій.

Як Україна використовує свої безпілотники – деталі

Україна запустила нову модель ведення війни: дроново-штурмові підрозділи, які об'єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу. Про це повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні вже застосовуються дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це повідомив заступник глави ОП Павло Паліса. Він зазначив, що результативність таких систем залежить від низки факторів — зокрема, від типу дрона, рівня підготовки операторів та погодних умов.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомляв, що Росія здатна за добу виготовляти не більше 180 дронів, серед яких і ударні дрони "Шахед" та безпілотники-обманки.

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Про особу: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника міністра, а з липня 2020 року — першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступницею Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 року призначена на посаду Першої віцепрем'єр-міністерки України — Міністерки економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

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