'Росія вже програла у війні': в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому Росія вже втратила перспективи реалізації своїх геополітичних планів, попри війну проти України.

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В РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну - чому Кремль вже програв у війні / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, kremlin.rui

Про що сказав Андрій Коваленко:

Росія вже остаточно втратила статус світового центру сили

РФ програла війну, а її модель веде до дезінтеграції держави

Путін досі вірить у домінування та ідеї власного безсмертя

Повномасштабна війна проти України не лише зруйнувала плани Кремля щодо швидкого розширення свого впливу, а й суттєво послабила позиції Росії на міжнародній арені. Кремль вже програв війну проти України ще до офіційного визнання поразки офіційними угодами. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, Росія вже втратила статус одного зі світових центрів сили, незалежно від амбітних планів чи футуристичних концепцій, які просувають наближені до Кремля ідеологи. Він вважає, що РФ не має достатніх економічних ресурсів, людського потенціалу та капіталу для реалізації претензій на участь у глобальному переділі світу.

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"План росіян був зрозумілий - вони хотіли захопити Україну і бачили в проєкті "слов'янської єдності", який довго штовхали (Росія-Білорусь-Україна) свій центр сили, який здатен розвалити ЄС, розпорошити його на окремі держави, які корупційно та економічно вбудувати у власну та китайську моделі. Більше того, бачення таке було з початку 00-х, і втілювати його Росія намагалася політично. Але РФ вже програла війну, бо поразка стає видимою ще до її оголошення чи фіксації в угодах, чи інших заходах", - наголосив він.

Коваленко наголосив, що ознаки поразки Росії у війні помітні навіть попри інтенсивні бойові дії та обстріли. На його думку, це відображається в економічних показниках, рівні інвестицій, технологічному розвитку та міжнародному впливі.

Він зазначив, що Москва вже значною мірою втратила позиції на Кавказі, у пострадянському просторі та на Близькому Сході, а також поступово втрачає вплив в Африці. У зв’язку з цим, переконаний він, розмови про світову гегемонію Росії не мають реального підґрунтя. Також роль РФ як регіонального лідера за нинішньої політики Кремля викликає сумніви, оскільки така модель розвитку може призвести до дезінтеграції держави впродовж наступних десятиліть.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зауважив, що Володимир Путін і надалі вірить у "Київ за три дні" та майбутнє російське домінування.

За словами Коваленка, російський диктатор також захоплюється ідеями безсмертя та нетрадиційними практиками, а на проєкти з дослідження боротьби зі старінням, які пов’язують із його донькою Катериною Воронцовою, виділяються значні кошти. Він іронічно додав, що поки Воронцова має шукати для батька умовний "еліксир вічного життя", російське військово-політичне керівництво отримує завдання здобути перемогу в глобальному протистоянні.

"Здавалося б, божевілля, але Герасимов та Наришкін вірять "в перемогу", бо їм також пообіцяли нову печінку та серце, які надрукують під контролем доньки Путіна", - підсумував він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Що може примусити Путіна до переговорів - думка експерта

Як писав Главред, політолог і експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що у випадку очевидного провалу російського наступу та значних втрат без досягнення поставлених цілей можуть розпочатися масштабні процеси як у самій Росії, так і на міжнародному рівні.

На його думку, така ситуація може змусити зовнішніх партнерів Москви, зокрема Китай, посилити тиск на Кремль через побоювання остаточної поразки Росії у війні та схилити Володимира Путіна до переговорів на умовах, які ще залишатимуться для нього прийнятними. Водночас не виключений і сценарій, за якого найближче оточення російського президента почне покладати на нього відповідальність за невдалу наступальну кампанію.

Експерт також припускає, що подібний розвиток подій може спричинити серйозні економічні потрясіння. За його оцінкою, російський військово-промисловий комплекс значною мірою залежить від державного фінансування і нині функціонує переважно завдяки підготовці до наступальних операцій.

"А якщо стане зрозуміло, що наступати більше нікуди і немає сенсу, що фронт остаточно завмер і серйозних рухів більше не буде, тоді це може призвести до ефекту карткового будиночка і гігантського обвалу в російській економіці. Тому я бачу лише одну можливість радикальних змін", - заявив він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путін хоче завершити війну до кінця року на своїх умовах, але лише за умови збереження контролю над Донбасом.

Також раніш експерти в ISW вказували, чому Путін не готовий завершити війну, посилюючи тиск щодо окупації Донецької та Луганської областей, що свідчить про збереження амбіцій Кремля, хоч війна зайшла у безвихідь.

Як раніше повідомляв Главред, глава зовнішньої розвідки Естонії робить висновок, що у Путіна залишаються лічені місяці для утримання переговорної переваги через посилення внутрішніх проблем у РФ, що ускладнює подальше ведення війни.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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