Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

Юрій Берендій
4 червня 2026, 17:31
google news Підпишіться
на нас в Google
У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому Росія вже втратила перспективи реалізації своїх геополітичних планів, попри війну проти України.
'Росія вже програла у війні': в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну
В РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну - чому Кремль вже програв у війні / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, kremlin.rui

Про що сказав Андрій Коваленко:

  • Росія вже остаточно втратила статус світового центру сили
  • РФ програла війну, а її модель веде до дезінтеграції держави
  • Путін досі вірить у домінування та ідеї власного безсмертя

Повномасштабна війна проти України не лише зруйнувала плани Кремля щодо швидкого розширення свого впливу, а й суттєво послабила позиції Росії на міжнародній арені. Кремль вже програв війну проти України ще до офіційного визнання поразки офіційними угодами. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, Росія вже втратила статус одного зі світових центрів сили, незалежно від амбітних планів чи футуристичних концепцій, які просувають наближені до Кремля ідеологи. Він вважає, що РФ не має достатніх економічних ресурсів, людського потенціалу та капіталу для реалізації претензій на участь у глобальному переділі світу.

відео дня

"План росіян був зрозумілий - вони хотіли захопити Україну і бачили в проєкті "слов'янської єдності", який довго штовхали (Росія-Білорусь-Україна) свій центр сили, який здатен розвалити ЄС, розпорошити його на окремі держави, які корупційно та економічно вбудувати у власну та китайську моделі. Більше того, бачення таке було з початку 00-х, і втілювати його Росія намагалася політично. Але РФ вже програла війну, бо поразка стає видимою ще до її оголошення чи фіксації в угодах, чи інших заходах", - наголосив він.

Коваленко наголосив, що ознаки поразки Росії у війні помітні навіть попри інтенсивні бойові дії та обстріли. На його думку, це відображається в економічних показниках, рівні інвестицій, технологічному розвитку та міжнародному впливі.

Він зазначив, що Москва вже значною мірою втратила позиції на Кавказі, у пострадянському просторі та на Близькому Сході, а також поступово втрачає вплив в Африці. У зв’язку з цим, переконаний він, розмови про світову гегемонію Росії не мають реального підґрунтя. Також роль РФ як регіонального лідера за нинішньої політики Кремля викликає сумніви, оскільки така модель розвитку може призвести до дезінтеграції держави впродовж наступних десятиліть.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зауважив, що Володимир Путін і надалі вірить у "Київ за три дні" та майбутнє російське домінування.

За словами Коваленка, російський диктатор також захоплюється ідеями безсмертя та нетрадиційними практиками, а на проєкти з дослідження боротьби зі старінням, які пов’язують із його донькою Катериною Воронцовою, виділяються значні кошти. Він іронічно додав, що поки Воронцова має шукати для батька умовний "еліксир вічного життя", російське військово-політичне керівництво отримує завдання здобути перемогу в глобальному протистоянні.

"Здавалося б, божевілля, але Герасимов та Наришкін вірять "в перемогу", бо їм також пообіцяли нову печінку та серце, які надрукують під контролем доньки Путіна", - підсумував він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Що може примусити Путіна до переговорів - думка експерта

Як писав Главред, політолог і експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що у випадку очевидного провалу російського наступу та значних втрат без досягнення поставлених цілей можуть розпочатися масштабні процеси як у самій Росії, так і на міжнародному рівні.

На його думку, така ситуація може змусити зовнішніх партнерів Москви, зокрема Китай, посилити тиск на Кремль через побоювання остаточної поразки Росії у війні та схилити Володимира Путіна до переговорів на умовах, які ще залишатимуться для нього прийнятними. Водночас не виключений і сценарій, за якого найближче оточення російського президента почне покладати на нього відповідальність за невдалу наступальну кампанію.

Експерт також припускає, що подібний розвиток подій може спричинити серйозні економічні потрясіння. За його оцінкою, російський військово-промисловий комплекс значною мірою залежить від державного фінансування і нині функціонує переважно завдяки підготовці до наступальних операцій.

"А якщо стане зрозуміло, що наступати більше нікуди і немає сенсу, що фронт остаточно завмер і серйозних рухів більше не буде, тоді це може призвести до ефекту карткового будиночка і гігантського обвалу в російській економіці. Тому я бачу лише одну можливість радикальних змін", - заявив він.

'Росія вже програла у війні': в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Путін хоче завершити війну до кінця року на своїх умовах, але лише за умови збереження контролю над Донбасом.

Також раніш експерти в ISW вказували, чому Путін не готовий завершити війну, посилюючи тиск щодо окупації Донецької та Луганської областей, що свідчить про збереження амбіцій Кремля, хоч війна зайшла у безвихідь.

Як раніше повідомляв Главред, глава зовнішньої розвідки Естонії робить висновок, що у Путіна залишаються лічені місяці для утримання переговорної переваги через посилення внутрішніх проблем у РФ, що ускладнює подальше ведення війни.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України Андрій Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

17:31Війна
Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

16:55Синоптик
ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

16:53Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилин

М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилин

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

Останні новини

17:51

Подарунки з наслідками: які домашні речі не можна віддавати з дому

17:42

Обіцяли виїзд з України за $15 тисяч: на Львівщині затримали ексдепутата з синомФото

17:31

"Росія вже програла у війні": в РНБО розкрили першочергові плани Путіна на Україну

17:28

Господиня випустила собаку посеред ночі, а потім зрозуміла свою помилкуВідео

17:24

Суворі заборони у свято 5 червня: чому не можна прати цього дня

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВід Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи Путіна
17:21

Модна річ із 90-х повертається на пік популярності: тренди літа 2026Відео

17:21

Павуки і комахи забудуть дорогу до будинку назавжди: що треба зробити

16:55

Неймовірно сильний шторм атакував країну: влупила 7-бальна буря

16:53

ЄС "розколовся" щодо українських чоловіків: хто підтримує обмеження, а хто - проти

Реклама
16:45

Моряки та туристи завмерли, коли помітили тінь "Титаніка" у водіВідео

16:45

Міла Нітіч вперше розповіла про втрату дитини: "Робили операцію"

16:28

Польща закриває небо на кордоні з Україною та Білоруссю - яка причина

16:27

Птахи навіть не наблизяться до дерев: як відлякати шпаків від черешні

16:12

Гривня сильно впала: новий курс валют на 5 червня

15:54

Гороскоп Таро на завтра, 5 червня: Козерогам — старанність, Дівкам — шлях

15:48

"Якщо він хоче дожити до пенсії": у Зеленського жорстко звернулись до Лукашенка

15:45

Син президента: Мадонна назвала свого найкращого коханця

15:35

Зіркова пара лелек Грицик і Одарка покинули своїх пташенят - що сталося

15:30

Путіністка Доліна розлютила росіян зухвалою заявою

15:28

Як сказати українською "сковородка" - правильну відповідь знають не всіВідео

Реклама
15:25

Що станеться, якщо встановити на авто шини з різним малюнком: знають одиниціВідео

15:22

Капсули чи рідкий засіб: у чому помиляються мільйони людей

15:19

"Через брата розпинають": Лорак у паніці через жорстку відміну в РФ

14:55

Цінники раптово змінили: в супермаркетах подорожчав базовий продукт

14:38

Дрони "вполювали" російський корабель у Криму: "Мадяр" показав відео ударуВідео

14:15

Сусіди не знали, що за зачиненими дверима роками відбувалося неймовірнеВідео

14:13

"Маленьке диво серед диму": пожежники врятували двох оленят із вогняної пасткиФото

14:00

Кілька секунд і виходить шедевр: жінка вразила мережу лайфхаком з терткою

13:50

Путін хоче "вирубити" інтернет в РФ: соціолог розкрив страх кремлівського лідераВідео

13:50

Меган Маркл показала рудоволосу красуню-дочку: "Дівчинка нашої мрії"

13:48

В Україні потепліє до +28 градусів: в яких областях буде найспекотніше

13:35

Кіркоров приписав собі перемогу на "Євробаченні": переможниця різко відреагувала

13:19

Нафтогаз Корецького: прибуток впав у шість разів, рахунки ТКЕ блокують, а кадрові рішення викликають запитання

13:16

Wi-Fi-роутер здатний здивувати своєю швидкістю після простої процедури

13:05

Як позбутися мух у домі за лічені хвилини: допоможе несподіваний інгредієнт

12:42

За рік Сили безпілотних систем знищили понад 100 тисяч російських військових, - Мадяр

12:34

Середня зарплата на Тернопільщині різко впала: де зараз платять найбільше

12:25

Переставивши холодильник на кілька сантиметрів, можна заощадити тисячі гривеньВідео

12:20

"Його підкосило": Кіркоров озвучив, що звело у могилу його батька

12:20

Класичні холодильники відходять у минуле через новий тренд

Реклама
12:19

Продавці масово знижують ціни: в Україні дешевшає овоч нового врожаю

12:01

"Чорні лебеді" для РФ малоймовірні: політолог назвав головні ризики для Кремля

11:47

Реактивних дронів стане більше: Сирський розкрив нову тактику ударів РФ

11:37

Чи є гріхом за життя обирати собі місце на цвинтарі: відповідь священника

11:27

Сім'я виховувала "дочку", не знаючи, ким вона була поза межами дому

11:20

Китайський гороскоп на завтра, 5 червня: Тиграм — пастка, Козлам — підмога

11:01

Чому в громадських туалетах U-подібні сидіння унітазів: відповідь здивуєВідео

11:01

Чому вода ледь тече з душу: простий трюк допоможе збільшити напірВідео

10:56

Півонії пишно зацвітуть наступного року - що потрібно зробити у червніВідео

10:47

Відома акторка вперше з'явилася з нареченим-військовим: "4,5 роки на війні"

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти