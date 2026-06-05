Україна просить ЄС скасувати захист для українських чоловіків від 23 років: що відомо

Очікується, що найближчими тижнями Європейська комісія представить пропозицію щодо подальшого тимчасового захисту для українських біженців.

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Українські біженці в ЄС / Колаж: Головред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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ЄС планує продовжить тимчасовий захист українців до 2028 року

Українські чоловіки 23–60 років можуть втратити такий захист

Європейський Союз готується продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас українська влада наполягає на винятку для чоловіків віком від 23 до 60 років, які можуть втратити право на такий захист. Остаточне рішення ще не ухвалене, повідомляє DW.

Після засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ заступник міністра з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес заявив про "одностайність у підтримці України".

"Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це - рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців", - зазначив він.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер підтвердив, що одним із варіантів, який обговорювався, є виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років із-під дії ДТЗ.

"Це також те, що просять нас зробити українці", - зазначив він.

Бруннер додав, що учасники засідання "уважно слухали міністрів з держав", які прийняли найбільшу кількість українських біженців - серед них Чехія, країни Балтії, Польща, Німеччина та Австрія.

Європейська Комісія планує вже найближчими тижнями представити свої пропозиції щодо подальших кроків і визначити як рухатися далі, та яким буде подальший шлях щодо тимчасового захисту для громадян України. Позицію Єврокомісії держави-члени ухвалюватимуть кваліфікованою більшістю.

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - прогноз ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН.

За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель показує, що додому повернуться 3-3,5 мільйона після завершення війни", - підкреслила вона.

Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Українські біженці за кордоном - новини за темою

Главред раніше писав, що Польща підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку. У Варшаві вважають логічним, що особи, які не мають права на законний виїзд з України, не повинні отримувати статус захисту в європейських країнах.

Крім того, Німеччина підтримує зусилля України щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу, тому в Берліні готують механізми для повернення українських біженців на батьківщину.

Раніше у Єврокомісії заявили, що питання про повернення українських чоловіків призовного віку, які перебувають під тимчасовим захистом, наразі не стоїть на порядку денному ЄС.

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Про джерело: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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