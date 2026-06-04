'Війна вже давно б закінчилась': в Кремлі виставили цинічну умову для миру

Лавров заявив, що війна проти України вже могла б бути припинена, якби США "просували" домовленості між Путіним і Трампом в Анкориджі.

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В Кремлі виставили цинічну умову для миру і згадали переговори Трампа з Путіним в Анкориджі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Путін нібито підтримав пропозиції Трампа щодо зупинки війни

Очільник МЗС РФ незадоволений позицією Держсекретаря США Рубіо щодо переговорів

Лавров розкритикував слова генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Глава МЗС країни-агресорки Росії зробив чергову цинічну заяву щодо умов завершення війни проти України. Українофоб Лавров зазначив, що російський диктатор та воєнний злочинець Путін нібито погодився з пропозиціями президента США Трампа, які мали б зупинити бойові дії. Про це він сказав в інтерв'ю RT Arabic.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував заяви державного секретаря США Марко Рубіо щодо відсутності готовності Москви до поступок заради врегулювання війни проти України.

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За словами Лаврова, його здивувала позиція Рубіо, який нещодавно під час виступу в Конгресі висловив сумнів у можливості завершення конфлікту вже цього року. Американський дипломат справедливо зазначив, що перспективи мирного врегулювання наразі залишаються невисокими, оскільки сторони поки не демонструють достатньої готовності до компромісів, особливо це стосується Росії.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

"Це дуже дивно чути від учасника зустрічі в Анкориджі 15 серпня минулого року, де президент Путін прийняв пропозиції президента Трампа, які стосувалися першочергових кроків, що дозволили б зупинити бойові дії та приступити до переговорів щодо всіх аспектів політичного врегулювання. Якби США справді серйозно просували свою ініціативу, я думаю, що ми вже давно сиділи б за столом переговорів, а військові дії були б припинені", — наголосив він.

Лавров заявив про невдоволення Москви тим, що Росія втратила можливість впливати на рішення щодо майбутнього України, зокрема стосовно її можливого вступу до НАТО.

Він розкритикував заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який під час візиту до Києва підтвердив перспективу членства України в Альянсі.

"Він (Рютте, - ред.) плювати хотів на те, що Сполучені Штати в особі президента Трампа вважають це неприйнятним. А Рютте просто заявив, обійнявшись із Зеленським, що Україна буде в НАТО", – сказав він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Росія не планує завершувати війну - ЦПД

Як писав Главред, помічник російського диктатора та воєнного злочинця Ушаков заявив, що Росія готова повернутись до переговорів, якщо Україна вийде з Донбасу. На думку глави Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрія Коваленка це свідчить про те. що Росія не планує завершувати бойові дії.

"Росія офіційно визнала ротом Ушакова, що завершувати війну не планує, бо Україна відмовляється виходити зі своєї землі (Росія ж вимагала вийти з Донбасу). Що і треба було довести - ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни", - зазначив він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Умови Кремля для завершення війни - останні новини за темою

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков вказав, що війна може тривати доти, поки Володимир Зеленський не ухвалить "необхідні рішення" для миру.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков висунув умову про виведення українських військ з Донбасу як єдину можливість для відновлення переговорного процесу. Він підкреслив, що без цього кроку тристоронні зустрічі з США та Україною втратили сенс, і Москва очікує, що Київ зробить цей серйозний крок для початку діалогу. Українська сторона назвала такі вимоги Кремля цинічними та неприйнятними.

Як раніше повідомляв Главред, американський Інститут вивчення війни звернув увагу на спроби Кремля отримати контроль над неокупованою частиною Донбасу як плацдарм для подальшого наступу та домінування в регіоні. За їхнім оцінками, така ультимативна умова Кремля не веде до справжнього миру і свідчить про наміри Росії продовжувати агресію, використовуючи переговори як інструмент тиску.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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