Що змусить Путіна піти на переговори: політолог назвав головний фактор

Експерт звернув увагу, що в інформаційному просторі РФ вже неодноразово намагалися нав’язати тезу про те, що "програти українцям - це не програш".

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Який фактор може змусити Путіна піти на переговори / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Путін прагне увійти в історію через "перемогу"

Москва хоче показати завершення війни як успіх

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Останні тижні тема можливого завершення війни знову виходить на перший план у світовій політиці. Західні столиці дедалі активніше обговорюють пошук реальних механізмів припинення бойових дій, а Київ наголошує на "вікні можливостей" для дипломатії до зими. На цьому тлі Москва продовжує демонструвати жорстку позицію, водночас залишаючи простір для сигналів, які можуть свідчити про готовність до компромісів.

В інтерв'ю Главреду політолог, керівник Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко пояснив, що може стати тим фактором, який змусить російського президента погодитися на переговори.

"По-перше, Путін хоче увійти в історію. Щоправда, він уже вляпався, але саме з історичної точки зору він оцінює ці речі. Очевидно, для виходу йому потрібна якась картинка навіть не перемоги, а "перемоги". Росіяни хочуть якомога швидшого завершення війни, але однозначно з відчуттям перемоги, тому що росіяни, мовляв, не можуть програвати", - наголосив Чаленко.

Експерт звернув увагу, що в російському інформаційному просторі вже неодноразово намагалися нав’язати тезу про те, що "програти українцям - це не програш", адже українці нібито "такі самі росіяни". Подібні аргументи використовували і пропагандисти, і окремі олігархи.

На думку Чаленка, навіть відсутність вимоги повернення до кордонів 1991 року може бути подана Кремлем як "фактичне територіальне надбання". Додатковим інструментом для створення образу "перемоги" є риторика російських чиновників про війну з "56 країнами", що дозволяє Москві представляти себе як державу, яка "вистояла проти світу".

"Головне - достукатися до Путіна в тому, що потрібно згортати війну. І щоб це була не просто думка, наприклад, Козака чи ще якогось окремого топ-чиновника, а загальна позиція владної вертикалі", - підсумував політолог.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, у Києві вважають, що попередні спроби мирних переговорів за участю США не дали результату, і Володимир Путін дедалі більше схиляється до продовження війни з максималістськими вимогами. Українська сторона заявляє про повний застій дипломатичного процесу і відсутність прогресу з боку Москви. Російська позиція залишається незмінною – жодних компромісів без поступок Києва.

Нова перешкода для мирного врегулювання виникла після заяви прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, який вважає, що план ударів ЗСУ по території Росії унеможливлює переговори. Кремль готовий продовжувати "спецоперацію" без мирних переговорів і вимагає виведення ЗСУ з Донбасу як умову для діалогу.

Як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив тимчасове припинення тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США через відсутність прогресу. Водночас Вашингтон залишається відкритим до повернення у процес, якщо з’являться реальні перспективи для успішних домовленостей.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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