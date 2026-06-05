Між Україною та РФ стартувало локальне перемир'я: де вдалося досягти припинення вогню

Протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала доступ до єдиної лінії живлення, що змушувало її запускати аварійні дизель-генератори.

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Що відомо про локальне перемир’я на Запорізькій АЕС / Колаж: Главред, фото: wikipedia, flickr

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МАГАТЕ узгодило шосте перемир’я на ЗАЕС

Його оголосили задля зниження ризиків ядерної аварії

У п'ятницю, 5 червня, в районі тимчасово окупованої Запорізької атомної станції набуло чинності локальне перемир’я між Україною та Росією. Його вдалося узгодити за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії.

МАГАТЕ повідомило, що домовленість дозволить провести ремонтні роботи на пошкодженій лінії електропередачі "Дніпровська" 750 кВ. Вона була відключена понад два місяці, і станція залишалася залежною від єдиної зовнішньої лінії живлення. Через її перебої доводилося запускати аварійні дизель‑генератори для охолодження шести зупинених реакторів.

За словами агентства, це вже шосте тимчасове перемир’я, яке генеральний директор Рафаель Гроссі узгодив із Києвом та Москвою від кінця минулого року. Мета таких домовленостей - гарантувати зовнішнє електропостачання та знизити ризики для ядерної безпеки найбільшої атомної станції Європи.

Як Кремль намагається використати ЗАЕС - думка експерта

Як писав Главред, Росія намагається використати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей зі США, пропонуючи її адміністрації Дональда Трампа як своєрідний альтернативний бізнес-проєкт, зазначив експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

За його словами, наслідки таких ініціатив уже починають проявлятися, зокрема у ситуації навколо ЗАЕС. Російська сторона просуває ідеї спільного виробництва електроенергії, отримання доходів від криптомайнінгу та швидкого прибутку.

Експерт наголосив, що Україні важливо узгодити позицію з європейськими партнерами та не допустити реалізації такого сценарію. Він також підкреслив необхідність донести до американської сторони, що в нинішніх умовах ЗАЕС не може стати джерелом швидкого прибутку.

"Нам разом із європейськими партнерами потрібно скоординуватися і не дати Росії реалізувати цей сценарій. Важливо чітко доносити Трампу, що ЗАЕС у руках росіян - це та сама історія з відкладеним прибутком і відкладеними заробітками. Росіяни довели станцію до такого стану, що в неї тепер потрібно серйозно вкладати кошти. Наше ключове завдання - не дозволити росіянам використати навіть той український ресурс, який зараз перебуває в їхніх руках, як джерело швидкого прибутку для Трампа", - пояснив експерт.

Що відомо про ЗАЕС / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше Зеленський підкреслив, що ідея спільного управління Запорізькою АЕС за участі України та Росії є помилковою і створює додаткові ризики. За його словами, реалізувати таку модель неможливо, адже хоча на станції працюють українські фахівці, керівництво контролюється російською стороною, а сама станція нині фактично не функціонує.

До цього, 27 квітня поблизу Запорізької атомної електростанції внаслідок удару безпілотника загинув працівник підприємства. За попередніми даними, дрон уразив транспортну майстерню, де перебував водій. Представники МАГАТЕ планують розслідувати обставини інциденту та надалі контролювати ситуацію на об’єкті.

26 квітня Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої обговорювали ситуацію навколо станції, зокрема питання її повернення під контроль України.

Раніше через дії російських сил Запорізька АЕС на півтори години залишалася без зовнішнього живлення, що створює загрозу для всієї Європи. Як повідомляв Енергоатом, 14 квітня було припинено подачу електроенергії з української енергосистеми для потреб станції.

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Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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