Дрони атакували порт Тамань на Кубані: пошкоджено два судна і трубопровід

У селищі Волна після атаки БПЛА спалахнули масштабні пожежі.

https://glavred.net/world/drony-atakovali-portovuyu-infrastrukturu-kubani-povrezhdeny-dva-suda-i-truboprovod-10726094.html Посилання скопійоване

У РФ після атаки дронів спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: МНС РФ, pixabay.com

Коротко:

У Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи

У селищі Волна пошкоджено два судна і два причали

Уламки безпілотників також пошкодили трубопровід на одному з терміналів

У ніч на 22 грудня в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи після атаки ударних дронів. За даними оперативного штабу регіону, внаслідок атаки безпілотників у селищі Волна на Кубані пошкоджено два судна і два причали. На місці "прильоту" виникла масштабна пожежа. Крім того, пошкоджено трубопровід.

"У селищі Волна Темрюцького району через атаку безпілотників пошкоджень зазнали два причали і два судна. Усі, хто перебував на борту кораблів, евакуйовані. Ні серед членів екіпажу, ні серед співробітників на березі постраждалих немає", - йдеться в повідомленні оперштабу Краснодарського краю РФ.

відео дня

Зазначається, що пошкодження на причалах призвели до загорянь площею від тисячі до півтори тисячі квадратних метрів.

В РФ горить порт Тамань / Фото: t.me/supernova_plus

Порт Тамань / Фото: t.me/supernova_plus

"На причалах пошкодження призвели до загорянь площею від 1 тис. кв. м до 1,5 тис. кв. м. Наразі триває активне гасіння пожеж. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - додали в оперштабі.

"Уламки" БПЛА також пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Волна Темрюцького району. Виникла пожежа.

Заявлено, що постраждалих немає. Площа загоряння становила 100 кв.м.

До цього Міноборони РФ повідомило про атаку 35 українських дронів на регіони РФ. Шість дронів атакували анексований Росією Крим.

Уранці в понеділок у МО РФ заявили, що силами ППО "перехоплено і знищено шість українських безпілотних літальних апаратів літакового типу: 3 - над територією Краснодарського краю, 2 - над акваторією Чорного моря, 1 - над територією Брянської області".

"Загалом у нічний час черговими засобами ППО перехоплено та знищено 41 український безпілотний літальний апарат літакового типу", - йдеться в повідомленні.

Довідка. Тамань - морський порт на Таманському півострові в районі мису Залізний Ріг, у селищі Волна, неподалік станиці Тамань Темрюкського району Краснодарського краю. Морпорт "Тамань" веде діяльність із перевалки різних вантажів на експорт.

Порт Тамань / Фото: t.me/supernova_plus

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 19 грудня в низці регіонів РФ прогриміли вибухи. У Тольятті після атаки дронів горів хімзавод. Орел і Ростов були частково знеструмлені.

У ніч на 18 грудня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи. Місцева влада повідомила про удар по порту і жертви. Крім того, у частині регіону почався блекаут.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Серед членів екіпажу є загиблі.

У ніч на 15 листопада в РФ прогриміли вибухи. У російському Міноборони відзвітували про те, що нібито було збито 130 дронів. У РФ закривали аеропорти. У Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ "Луч", а частина Ростовської області залишилася без водопостачання.

У ніч на 14 грудня вибухи прогриміли в кількох регіонах країни-агресора Росії. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також Смоленську ДРЕС і два нафтопереробні заводи - у Ярославлі та Краснодарському краї. Дрони також летіли в бік Москви.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред