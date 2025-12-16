Рус
РФ атакувала Запоріжжя: дрон влучив у житлову багатоповерхівку, постраждали люди

Анна Ярославська
16 грудня 2025, 08:10
Понад півсотні рятувальників і 14 одиниць техніки було задіяно на ліквідації пожежі.
Атака на Запоріжжя
Унаслідок атаки на Запоріжжі спалахнула пожежа в житловому будинку / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • Один із безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку
  • Унаслідок удару виникла пожежа у квартирах на двох поверхах, вигоріли чотири квартири
  • Постраждали три людини

Під ранок 16 грудня російські окупаційні війська завдали удару "Шахедами" по Запоріжжю. Унаслідок атаки було пошкоджено житлову багатоповерхівку.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, жителів верхніх поверхів евакуювали з будівлі.

"Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар "Шахеда" виникло загоряння в багатоповерхівці. Зараз на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять із приміщень", - написав Федоров.

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі:

Згодом начальник Запорізької ОВА уточнив, що загоряння сталося в чотирьох квартирах будинку.

"Квартири на двох поверхах житлового будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого "Шахеда" по обласному центру", - зазначив Федоров.

Спочатку було відомо про двох постраждалих.

"Чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом", - підкреслив Федоров.

Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох.

О сьомій годині ранку Федоров повідомив, що понад півсотні рятувальників і 14 одиниць техніки було задіяно на ліквідації пожежі, що виникла в багатоповерхівці Запоріжжя внаслідок атаки ворожого безпілотника.

  • Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025
    Атака на Запоріжжя у ніч на 16 грудня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 12 грудня Росія атакувала ударними дронами цивільну інфраструктуру міста Шостка в Сумській області. Під удар окупантів потрапила спортивна школа.

За кілька годин до цього російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

Напередодні російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

РФ атакувала Запоріжжя: дрон влучив у житлову багатоповерхівку, постраждали люди
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Військовий аналітик Олег Жданов заявив, що російська армія змінила підхід до завдання ударів по Україні. Якщо раніше обстріли розподілялися відносно рівномірно по всій країні, то зараз Москва робить ставку на точкову концентрацію сил. Такий підхід дозволяє зосередити велику кількість ракет і дронів на одному напрямку, створюючи надмірне навантаження на систему протиповітряної оборони.

Які плани у РФ щодо Запоріжжя: думка експерта

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що Росія завжди мала на меті захопити обласні центри, зокрема Запоріжжя та Дніпро. Але російська армія не має сил для такого наступу.

За його словами, такі плани у Росії були від самого початку. Дніпро або Запоріжжя були б для окупантів "ласим шматочком".

""Ми бачимо, як непросто все складається на Донбасі, тому подивимося, якою буде динаміка далі, щоб можна було прогнозувати подальше ведення бойових дій у Запорізькій та Дніпропетровській областях", - підсумував він", - сказав експерт під час чату на Главреді.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини України війна Росії та України атака дронів
"Розраховуємо на п'ять документів": Зеленський анонсував зустріч із Трампом

"Розраховуємо на п'ять документів": Зеленський анонсував зустріч із Трампом

09:08Україна
Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка

09:00Інтерв'ю
Якщо Кремль скаже "ні" миру: Зеленський попередив про наслідки позиції Путіна

Якщо Кремль скаже "ні" миру: Зеленський попередив про наслідки позиції Путіна

08:27Україна
Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

