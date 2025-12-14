Росія здригалася від вибухів: дрони долетіли навіть до Москви

Потужні вибухи охопили декілька регіонів РФ.

Росія опинилася під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

У Росії прогриміли вибухи

Під ударом опинилися важливі ворожі обʼєкти

У ніч на 14 грудня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора Росії. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також Смоленську ДРЕС і два нафтопереробні заводи — у Ярославлі та Краснодарському краї. Дрони також летіли в бік Москви. Про це повідомляють росЗМІ.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив дронову атаку на нафтобазі в Урюпінську і заявив, що "унаслідок падіння уламків БПЛА" виникла пожежа — при цьому нібито ніхто не постраждав.

Крім того, за словами очевидців у Ярославлі, імовірно, знову було завдано удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС", який уже зазнавав атаки в ніч на 12 грудня.

Вночі про вибухи та пожежу повідомляли мешканці Щекіно Тульської області. Там розташований хімічний завод "Щекіноазот", який влітку вже зупиняв роботу після атаки.

"У небі над Тульською областю підрозділи ППО Міноборони Росії знищили 15 українських безпілотників. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано", — написав губернатор.

Росіяни також чули вибухи в районі Афіпського НПЗ у Краснодарському краї.

Пізніше представники Оперативного штабу Краснодарського краю стверджували, що в селищі Афіпському "уламки БПЛА впали за двома адресами" і нібито "в обох випадках постраждалих немає".

"За однією з адрес фрагменти БПЛА спричинили загоряння в городі приватного домоволодіння, полум’я оперативно загасили. За другою — у приватному будинку вибило вікна", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ традиційно відзвітували про збиті дрони. У ворожому відомстві заявили, що сили ППО нібито збили 141 український дрон:

35 – над територією Брянської області,

32 – над територією Криму,

22 – над територією Краснодарського краю,

15 – над територією Тульської області,

13 – над територією Калузької області,

7 – над територією Курської області,

4 – над територією Рязанської області,

4 – над територією Ростовської області,

3 – над територією Білгородської області,

2 – над територією Ленінградської області,

1 – над територією Смоленської області,

1 – над територією Псковської області,

1 – над територією Новгородської області,

1 – над територією Московського регіону.

Дивіться відео, як Росія цієї ночі здригалася від вибухів:

Вибухи в Криму

Крім того, цієї ночі було гучно в тимчасово окупованому Криму.

Тривогу на півострові оголосили о 21:08. О 21:22 користувачі повідомили про 4 потужних вибухи на аеродромі в Кіровському.

Найгарячіше цієї ночі було в районі Феодосії. За свідченнями місцевих, безпілотники атакували тамтешню нафтобазу.

У Сімферополі під прицілом опинилася електростанція. Вибухи були настільки потужними, що заграву від пожеж видно за кілометри.

Удари по території РФ

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорить, що "жирних" об'єктів, які ЗСУ можуть атакувати, на території Росії предостатньо.

"Україна вибирає цілі "жирні", важливі, такі, що приносять багато грошей до російського бюджету, але які легко знищити. Коли ми зможемо бити по Росії власними ракетами, прильоти мають бути самі собою по військових об'єктах РФ, а також по квазівійськових об'єктах", - вважає він.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. Водночас Міноборони РФ стверджує, що за ніч збито 90 безпілотників.

Днем раніше вибухи прогриміли в місті Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод. Також було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області РФ.

Крім того, у ніч на неділю, 7 грудня, у Саратовській області РФ зафіксували серію вибухів. Місцеві мешканці повідомляють, що удари могли бути завдані по нафтобазі в Енгельсі за допомогою безпілотників.

