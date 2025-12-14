Рус
Росія здригалася від вибухів: дрони долетіли навіть до Москви

Маріна Фурман
14 грудня 2025, 09:38
Потужні вибухи охопили декілька регіонів РФ.
Взрывы в РФ
Росія опинилася під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • У Росії прогриміли вибухи
  • Під ударом опинилися важливі ворожі обʼєкти

У ніч на 14 грудня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора Росії. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також Смоленську ДРЕС і два нафтопереробні заводи — у Ярославлі та Краснодарському краї. Дрони також летіли в бік Москви. Про це повідомляють росЗМІ.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив дронову атаку на нафтобазі в Урюпінську і заявив, що "унаслідок падіння уламків БПЛА" виникла пожежа — при цьому нібито ніхто не постраждав.

Крім того, за словами очевидців у Ярославлі, імовірно, знову було завдано удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС", який уже зазнавав атаки в ніч на 12 грудня.

Вночі про вибухи та пожежу повідомляли мешканці Щекіно Тульської області. Там розташований хімічний завод "Щекіноазот", який влітку вже зупиняв роботу після атаки.

"У небі над Тульською областю підрозділи ППО Міноборони Росії знищили 15 українських безпілотників. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано", — написав губернатор.

Росіяни також чули вибухи в районі Афіпського НПЗ у Краснодарському краї.

Пізніше представники Оперативного штабу Краснодарського краю стверджували, що в селищі Афіпському "уламки БПЛА впали за двома адресами" і нібито "в обох випадках постраждалих немає".

"За однією з адрес фрагменти БПЛА спричинили загоряння в городі приватного домоволодіння, полум’я оперативно загасили. За другою — у приватному будинку вибило вікна", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ традиційно відзвітували про збиті дрони. У ворожому відомстві заявили, що сили ППО нібито збили 141 український дрон:

  • 35 – над територією Брянської області,
  • 32 – над територією Криму,
  • 22 – над територією Краснодарського краю,
  • 15 – над територією Тульської області,
  • 13 – над територією Калузької області,
  • 7 – над територією Курської області,
  • 4 – над територією Рязанської області,
  • 4 – над територією Ростовської області,
  • 3 – над територією Білгородської області,
  • 2 – над територією Ленінградської області,
  • 1 – над територією Смоленської області,
  • 1 – над територією Псковської області,
  • 1 – над територією Новгородської області,
  • 1 – над територією Московського регіону.

Дивіться відео, як Росія цієї ночі здригалася від вибухів:

Росія здригалася від вибухів: дрони долетіли навіть до Москви

Вибухи в Криму

Крім того, цієї ночі було гучно в тимчасово окупованому Криму.

Тривогу на півострові оголосили о 21:08. О 21:22 користувачі повідомили про 4 потужних вибухи на аеродромі в Кіровському.

Найгарячіше цієї ночі було в районі Феодосії. За свідченнями місцевих, безпілотники атакували тамтешню нафтобазу.

У Сімферополі під прицілом опинилася електростанція. Вибухи були настільки потужними, що заграву від пожеж видно за кілометри.

Удари по території РФ

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорить, що "жирних" об'єктів, які ЗСУ можуть атакувати, на території Росії предостатньо.

"Україна вибирає цілі "жирні", важливі, такі, що приносять багато грошей до російського бюджету, але які легко знищити. Коли ми зможемо бити по Росії власними ракетами, прильоти мають бути самі собою по військових об'єктах РФ, а також по квазівійськових об'єктах", - вважає він.

Вибухи в Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. Водночас Міноборони РФ стверджує, що за ніч збито 90 безпілотників.

Днем раніше вибухи прогриміли в місті Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод. Також було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області РФ.

Крім того, у ніч на неділю, 7 грудня, у Саратовській області РФ зафіксували серію вибухів. Місцеві мешканці повідомляють, що удари могли бути завдані по нафтобазі в Енгельсі за допомогою безпілотників.

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

12:09Війна
Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну: Ватикан розробив план

Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну: Ватикан розробив план

12:04Світ
ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська, ворог зазнає величезних втрат - ISW

ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська, ворог зазнає величезних втрат - ISW

10:58Фронт
Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

12:30

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

12:09

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

12:04

Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну: Ватикан розробив план

11:59

Найближчим часом в Україні зміниться курс долара: скільки коштуватиме валюта

11:55

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
11:32

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

10:58

ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська, ворог зазнає величезних втрат - ISW

10:53

Розтрощено супермаркет та горять автомобілі: РФ масовано атакує ЗапоріжжяФото

10:33

Ситуація складна: Зеленський сказав, де в Україні найбільші проблеми зі світлом

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 грудня: Тельцям - вибір, Ракам - ризик

09:59

Зеленський розробив ефективну стратегію відповіді на мирний план Трампа - WSJ

09:38

Росія здригалася від вибухів: дрони долетіли навіть до Москви

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 14 грудня (оновлюється)

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 грудня (оновлюється)

09:18

Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFCВідео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:01

Чому Україна опинилась в такій ситуації як зараз?Погляд

08:58

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня: Овнам - потік доходів, Дівам - терпіння

08:38

Чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я: у ДПСУ відповіли

08:25

В ISW назвали нову ключову мету росіян для можливого наступу на Слов'янськ

07:40

У Києві обрали Міс Україна-2025: дівчина поїде на світовий конкурс красиФотоВідео

06:22

Заяви про кінець війни породжують купу проблемПогляд

05:52

Як відрізнити натуральну червону ікру від підробки: дієвий спосіб

04:33

Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

03:30

Навіть кволі квіти оживуть за добу: домашня підгодівля без хімії з трьох інгредієнтів

02:28

Не так давно прославляла росіянина: чиє ім'я тепер носить одна з головних вулиць Харкова

01:23

Гігантський астероїд промчить біля Землі: чи є ризик катастрофи

13 грудня, субота
23:45

У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

22:56

Популярний овоч стрімко дорожчає через дефіцит - ціни за кілька днів злетіли на 10%

22:25

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

22:20

Забута катастрофа Кремля: Сагайдачний – геній, який вперше зробив Москву вразливою

22:05

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Щурам - депресія, Півням - роздратування

21:57

Зеленський заявив про "значний шанс" для миру і анонсував важливі зустрічі

21:49

Маленька банка, велика політика: секрет популярності "Зірочки"

21:31

В Атлантиці підірвали танкер із "тіньового флоту" РФ: спливли несподівані деталі

21:29

На дорогах Києва неправильно встановили "берлінські подушки" - що пішло не так

20:49

Перемога, яку ми не використали: чому Конотоп не врятував Україну

20:35

Дитяче Євробачення-2025: Україна святкує тріумфальний результат на конкурсіВідео

20:31

Прорив в опаленні: одна зміна зробить радіатори набагато теплішими за хвилиниВідео

20:28

Франція виграла дитяче Євробачення 2025: хто представляв країну і про що пісня

20:08

"Слід пройти через браму": розкрито головний секрет Майдану в КиєвіВідео

19:59

Навіщо в СРСР додавали соду в чай: секрет, про який мовчали провідниці

19:31

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

19:28

Наповнювач в жодному разі не зіб'ється: як правильно прати зимову куртку

19:23

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

19:15

Україна запалила у фіналі Дитячого Євробачення-2025: як виступила Софія НерсесянВідео

19:10

Трамп та Путін: союз "ідіота та маніяка"Погляд

19:03

РФ цілеспрямовано атакувала турецьке цивільне судно у Чорному морі - ВМСВідео

18:50

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивувавВідео

18:30

Особисті вороги Лукашенка вже в Україні: Мінськ передав 114 українців і білорусівФото

