РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: затримується низка поїздів

Через російську атаку поранення отримали двоє людей.

Удар по Дніпропетровській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

Росія атакувала Дніпропетровську область дронами

Пошкоджена інфраструктура та транспортне підприємство

Фіксуються затримки низки поїздів

Країна-агресор Росія завдала ударів по Дніпропетровській області, використовуючи дрони та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього поранення отримали двоє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, російські війська атакувала Миколаївську громаду на Синельниківщині, застосувавши БпЛА.

"Постраждали двоє чоловіків – 29 і 42 років. Сталися пожежі. Понівечена інфраструктура", - йдеться у повідоменні.

Також росіяни спрямували дрони на Павлоград і П'ятихатки. Внаслідок цього виникли займання, пошкоджена інфраструктура та транспортне підприємство.

В ДСНС додали, що унаслідок обстрілу в Синельниківському районі пошкоджено об’єкти інфраструктури, виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару.

"Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. У Кам’янському та Павлоградському районах також виникли пожежі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та транспортне підприємство. Усі пожежі ліквідовано", - сказали рятувальники.

В Укрзалізниці повідомили, що у результаті ворожого обстрілу на Дніпропетровщині, зафіксовано знеструмлення контактної мережі.

"Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються", - заявили у відомстві.

Зокрема, затримуються поїзди, що слідують через даний регіон:

№119 Дніпро — Холм (+3 год);

№120 Холм — Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);

№37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

Варто зауважити, що деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг 4 години.

Головна ціль для російських ударів

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що Росія ставить перед собою завдання занурити Київ у блекаут, розбити енергетичні та теплові мережі, а також подачу води.

Він підкреслив, що росіяни модернізують ракети, вдосконалюють дрони та засоби зв'язку.

"Як правило, Росія зосереджується на одному-двох районах і завдає масованого удару з використанням понад 500 безпілотників і півсотні ракет", - каже експерт.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 грудня в деяких областях України прогриміли вибухи через атаку країни-агресорки Росії. Згідно з повідомленнями Повітряних Сил ЗС України, ворог тричі піднімав у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К та атакував регіони ракетами і дронами.

Відомо, що Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Володимир Зеленський сказав, що внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 цивільних об'єктів у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також окупанти завдали удари по Дніпропетровській та Черкаській областях.

