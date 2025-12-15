Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: затримується низка поїздів

Марія Николишин
15 грудня 2025, 09:59
94
Через російську атаку поранення отримали двоє людей.
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: затримується низка поїздів
Удар по Дніпропетровській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Росія атакувала Дніпропетровську область дронами
  • Пошкоджена інфраструктура та транспортне підприємство
  • Фіксуються затримки низки поїздів

Країна-агресор Росія завдала ударів по Дніпропетровській області, використовуючи дрони та реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього поранення отримали двоє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, російські війська атакувала Миколаївську громаду на Синельниківщині, застосувавши БпЛА.

відео дня

"Постраждали двоє чоловіків – 29 і 42 років. Сталися пожежі. Понівечена інфраструктура", - йдеться у повідоменні.

Також росіяни спрямували дрони на Павлоград і П'ятихатки. Внаслідок цього виникли займання, пошкоджена інфраструктура та транспортне підприємство.

В ДСНС додали, що унаслідок обстрілу в Синельниківському районі пошкоджено об’єкти інфраструктури, виникла пожежа. Під час її ліквідації російські війська завдали повторного удару.

"Поранень зазнали рятувальник і працівник підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. У Кам’янському та Павлоградському районах також виникли пожежі. Пошкоджено об’єкти інфраструктури та транспортне підприємство. Усі пожежі ліквідовано", - сказали рятувальники.

  • Удар по Дніпропетровській області
    Удар по Дніпропетровській області фото: ДСНС
  • Удар по Дніпропетровській області
    Удар по Дніпропетровській області фото: ДСНС
  • Удар по Дніпропетровській області
    Удар по Дніпропетровській області фото: ДСНС
  • Удар по Дніпропетровській області
    Удар по Дніпропетровській області фото: ДСНС
  • Удар по Дніпропетровській області
    Удар по Дніпропетровській області фото: ДСНС
Затримки поїздів

В Укрзалізниці повідомили, що у результаті ворожого обстрілу на Дніпропетровщині, зафіксовано знеструмлення контактної мережі.

"Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються", - заявили у відомстві.

Зокрема, затримуються поїзди, що слідують через даний регіон:

  • №119 Дніпро — Холм (+3 год);
  • №120 Холм — Дніпро (+3:40);
  • №75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
  • №37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);
  • №79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

Варто зауважити, що деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг 4 години.

Головна ціль для російських ударів

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що Росія ставить перед собою завдання занурити Київ у блекаут, розбити енергетичні та теплові мережі, а також подачу води.

Він підкреслив, що росіяни модернізують ракети, вдосконалюють дрони та засоби зв'язку.

"Як правило, Росія зосереджується на одному-двох районах і завдає масованого удару з використанням понад 500 безпілотників і півсотні ракет", - каже експерт.

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: затримується низка поїздів
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 грудня в деяких областях України прогриміли вибухи через атаку країни-агресорки Росії. Згідно з повідомленнями Повітряних Сил ЗС України, ворог тричі піднімав у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К та атакував регіони ракетами і дронами.

Відомо, що Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Володимир Зеленський сказав, що внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 цивільних об'єктів у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також окупанти завдали удари по Дніпропетровській та Черкаській областях.

Читайте також:

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГСЧС Укрзалізниця Дніпропетровська область рух поїздів новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Скільки грошей вкрали": Фіцо виступив з серйозними звинуваченнями проти України

"Скільки грошей вкрали": Фіцо виступив з серйозними звинуваченнями проти України

11:17Політика
Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

10:52Війна
Україні загрожує новий масований обстріл РФ - названо напрямок удару

Україні загрожує новий масований обстріл РФ - названо напрямок удару

10:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарби

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарби

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьом знакам зодіаку стане легше: у кого починається біла смуга в житті

Трьом знакам зодіаку стане легше: у кого починається біла смуга в житті

Останні новини

11:17

"Скільки грошей вкрали": Фіцо виступив з серйозними звинуваченнями проти України

11:13

Наталка Денисенко публічно зізналася в коханні: "Не дозволю себе ображати"

11:01

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

10:57

Як зробити листівку своїми руками на Новий рік: детальний відеоурокВідео

10:52

Мир в Україні до Різдва: в Bild заявили про вирішальний етап переговорів

Наступ на Дніпро, Запоріжжя та Чернігів: генерал Романенко – про те, що планує ПутінНаступ на Дніпро, Запоріжжя та Чернігів: генерал Романенко – про те, що планує Путін
10:49

РФ погрожує оскаржити європейські та українські правки мирного плану - ISW

10:20

"Його вб'ють": відомий продюсер розповів про важку залежність Винника

10:16

Україні загрожує новий масований обстріл РФ - названо напрямок удару

10:12

Зірку "Вовка з Волл-стріт" із дружиною було знайдено жорстоко вбитими - деталі

Реклама
09:59

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: затримується низка поїздівФото

09:43

"Київ має думати не про угоду": в РФ зізналися, чого очікують від переговорів

09:34

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 грудня (оновлюється)

09:27

"Є що сказати": колишній Олени Тополі здивував заявою про її розлучення

09:22

"Люди в розпачі плачуть": як Володимир Великий насправді хрестив КиївВідео

09:19

В Україні готують закон про вибори під час війни: як по-новому голосуватимуть українці

09:12

П'ять знаків зодіаку, які цього Різдва несподівано отримають гроші

08:58

"Добрий знак": в Німеччині оцінили готовність РФ до миру та хід переговорів

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Армійська система знецінює найцінніший ресурс війни - людейПогляд

08:18

Київ готовий на велику поступку: у Reuters дізналися, що Зеленський запропонував у Берліні

Реклама
08:17

В російському Генштабі хаос, командири віддають безрозсудні накази: в чому причина

07:01

Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

06:29

Трамп вирішив спробувати відірвати Білорсусь від РосіїПогляд

05:21

Який манікюр не можна робити на Новий рік 2026: це може розгнівати Вогняного Коня

04:40

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жирафа в окулярах за 23 секунди

03:32

Поступка для Росії з боку Білого дому: який стратегічний документ прийняли в США

03:05

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

01:56

"Найбільший шанс за чотири роки": Стубб розкрив перспективи завершення війни

01:30

Том Круз "вийшов на полювання" за новим коханням: хто із зірок у його донжуанському списку

00:51

"Помічник" може стати ворогом: яку функцію в авто варто відключити взимку

00:31

Залишилася нездійсненною: розкрито велику мрію Степана Гіги

14 грудня, неділя
23:52

Костюк може отримати продовження контракту з "Динамо": експерт назвав умову

23:50

Женя Кот поділився планами на усиновлення: "Хочемо підійти правильно"

23:41

"Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

22:07

Не "дике поле": що таке Ханська Україна і хто жив на півдні України до імперії

21:54

Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раундФотоВідео

21:35

До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудняФото

21:17

Як українці освітлювали домівки до електрики: від скіпки до гасової лампи

21:12

Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США: що відомо

Реклама
21:09

Серія гучних вибухів під Москвою: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронівВідео

21:02

Сад "прокинеться" раніше сусідського: секрет зимового підживлення від садівникаВідео

20:41

Що ставити на Різдво — дідух чи ялинку: що насправді є українським символом

20:14

Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт

20:06

Таємниця золота Полуботка розкрита: звідки у козаків з’явились величезні багатстваВідео

20:05

Порівняла зі сміттям: Олена Мозгова жорстко висловилася про особисті кордони

19:59

Поруч дружина і діти: як проходить прощання зі Степаном Гігою у Львові

19:47

РФ прагне "перерізати" енергосистему України: які регіони на межі відключень

19:22

Як вимикатимуть світло 15 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:07

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарбиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти