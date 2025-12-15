Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

Міноборони РФ заявило про 130 нібито збитих БПЛА над різними регіонами країни.

https://glavred.net/war/noch-vzryvov-v-rossii-v-moskve-zakryvali-aeroporty-v-belgorode-povrezhdena-tec-10724144.html Посилання скопійоване

У РФ прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Astra

Коротко:

У низці регіонів РФ прогриміли вибухи

Мер Москви Сергій Собянін заявив про 15 збитих дронів

У Бєлгороді атаковано газотурбінну ТЕЦ "Луч"

У ніч на 15 листопада в РФ прогриміли вибухи. У російському Міноборони відзвітували про те, що нібито було збито 130 дронів.

У РФ закривали аеропорти. У Білгороді пошкоджено ТЕЦ "Промінь", а частина Ростовської області залишилася без водопостачання.

відео дня

Атака на Москву

За даними російських пабліків, з вечора 14 грудня Москву атакували дрони, прогриміли вибухи. Мер столиці країни-агресора Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів.

Як пише Telegram-канал Exilenova+, про вибухи і роботу ППО повідомляли жителі підмосковного міста Кашира.

"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - повідомив Собянін.

Вибухи лунали в Істринському районі Москви. Крім цього, через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Згодом ці обмеження зняли.

Дивіться відео - У Москві прогриміли вибухи:

Сріншот

Вибухи в Бєлгороді

Вибухи також прогриміли в російському Бєлгороді. За даними російського Telegram-каналу Astra, було атаковано ТЕЦ "Луч".

"Серйозні пошкодження інженерної інфраструктури" підтвердив місцевий губернатор Гладков.

"Ворог завдав ракетного удару по Бєлгороду. Попередньо, ніхто не постраждав. Унаслідок обстрілу є серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Аварійні та оперативні служби займаються ліквідацією наслідків. Також у квартирах шести МКД і одному приватному будинку пошкоджено скління", - написав Гладков.

Бєлгородське видання "Пепел" опублікувало кадри атаки та її наслідків.

ГТ ТЕЦ "Луч" - газотурбінна теплоелектроцентраль у місті Бєлгород, одна з основних енерго- і теплостанцій міста. Основним паливом є природний газ. Забезпечує електрикою і теплом частину мікрорайону "Харківська гора" та інші райони Бєлгорода.

Атака на Ростовську область

Під масовану атаку БПЛА потрапили Ростов, Каменськ, Новошахтинськ, а також Кам'янський, Міллерівський, Чортківський, Білокалитвинський, Шолохівський, Тацинський, Тарасівський, Морозівський та Костянтинівський райони Ростовської області. Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар.

За його словами, у Ростові загорілися два легкові автомобілі, припарковані біля приватного будинку.

"Господар машини, який самостійно почав гасити вогонь, отримав опік руки", - написав Слюсар.

Через пошкодження ЛЕП у Кам'янському районі зупинено роботу водозабору та насосної станції.

"Без водопостачання залишаються жителі мікрорайону Заводської у Кам'янську, хутори Маслівка та станції Погорелове. Чергові служби розпочнуть відновлювальні роботи після знешкодження БПЛА", - повідомив Слюсар.

Що кажуть у Міноборони РФ

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ було збито 130 українських БПЛА: 38 БПЛА - над територією Астраханської області, 25 БПЛА - над територією Брянської області, 25 БПЛА - над територією Московського регіону, зокрема 15 БПЛА, що летіли на Москву, 8 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 8 БПЛА - над територією Ростовської області, 8 БПЛА - над територією Калузької області, 6 БПЛА - над територією Тульської області, 4 БПЛА - над територією Республіки Калмикія, 3 БПЛА - над територією Курської області, 3 БПЛА - над територією Орловської області, 1 БПЛА - над територією Рязанської області, 1 БПЛА - над акваторією Каспійського моря.

Атаки на РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. Вибухи прогриміли в Твері, Ярославлі, Підмосков'ї та Краснодарському краї. У Ярославлі метою атаки став НПЗ. Міноборони РФ стверджує, що за ніч збито 90 безпілотників.

У ніч на 11 грудня безпілотники атакували Росію. Вибухи прогриміли в місті Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод. Також було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області РФ.

У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі. На місці атаки здійнялася масштабна пожежа.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред