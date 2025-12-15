Ніч вибухів у Росії: у Москві закривали аеропорти, у Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ

Коротко:
- У низці регіонів РФ прогриміли вибухи
- Мер Москви Сергій Собянін заявив про 15 збитих дронів
- У Бєлгороді атаковано газотурбінну ТЕЦ "Луч"
У ніч на 15 листопада в РФ прогриміли вибухи. У російському Міноборони відзвітували про те, що нібито було збито 130 дронів.
У РФ закривали аеропорти. У Білгороді пошкоджено ТЕЦ "Промінь", а частина Ростовської області залишилася без водопостачання.
Атака на Москву
За даними російських пабліків, з вечора 14 грудня Москву атакували дрони, прогриміли вибухи. Мер столиці країни-агресора Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів.
Як пише Telegram-канал Exilenova+, про вибухи і роботу ППО повідомляли жителі підмосковного міста Кашира.
"Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - повідомив Собянін.
Вибухи лунали в Істринському районі Москви. Крім цього, через атаку дронів тимчасово зупиняли роботу аеропортів Домодєдово та Жуковського. Згодом ці обмеження зняли.
Дивіться відео - У Москві прогриміли вибухи:
Вибухи в Бєлгороді
Вибухи також прогриміли в російському Бєлгороді. За даними російського Telegram-каналу Astra, було атаковано ТЕЦ "Луч".
"Серйозні пошкодження інженерної інфраструктури" підтвердив місцевий губернатор Гладков.
"Ворог завдав ракетного удару по Бєлгороду. Попередньо, ніхто не постраждав. Унаслідок обстрілу є серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Аварійні та оперативні служби займаються ліквідацією наслідків. Також у квартирах шести МКД і одному приватному будинку пошкоджено скління", - написав Гладков.
Бєлгородське видання "Пепел" опублікувало кадри атаки та її наслідків.
ГТ ТЕЦ "Луч" - газотурбінна теплоелектроцентраль у місті Бєлгород, одна з основних енерго- і теплостанцій міста. Основним паливом є природний газ. Забезпечує електрикою і теплом частину мікрорайону "Харківська гора" та інші райони Бєлгорода.
Атака на Ростовську область
Під масовану атаку БПЛА потрапили Ростов, Каменськ, Новошахтинськ, а також Кам'янський, Міллерівський, Чортківський, Білокалитвинський, Шолохівський, Тацинський, Тарасівський, Морозівський та Костянтинівський райони Ростовської області. Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар.
За його словами, у Ростові загорілися два легкові автомобілі, припарковані біля приватного будинку.
"Господар машини, який самостійно почав гасити вогонь, отримав опік руки", - написав Слюсар.
Через пошкодження ЛЕП у Кам'янському районі зупинено роботу водозабору та насосної станції.
"Без водопостачання залишаються жителі мікрорайону Заводської у Кам'янську, хутори Маслівка та станції Погорелове. Чергові служби розпочнуть відновлювальні роботи після знешкодження БПЛА", - повідомив Слюсар.
Що кажуть у Міноборони РФ
Тим часом у Міноборони РФ заявили, що за ніч над РФ було збито 130 українських БПЛА: 38 БПЛА - над територією Астраханської області, 25 БПЛА - над територією Брянської області, 25 БПЛА - над територією Московського регіону, зокрема 15 БПЛА, що летіли на Москву, 8 БПЛА - над територією Бєлгородської області, 8 БПЛА - над територією Ростовської області, 8 БПЛА - над територією Калузької області, 6 БПЛА - над територією Тульської області, 4 БПЛА - над територією Республіки Калмикія, 3 БПЛА - над територією Курської області, 3 БПЛА - над територією Орловської області, 1 БПЛА - над територією Рязанської області, 1 БПЛА - над акваторією Каспійського моря.
Атаки на РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. Вибухи прогриміли в Твері, Ярославлі, Підмосков'ї та Краснодарському краї. У Ярославлі метою атаки став НПЗ. Міноборони РФ стверджує, що за ніч збито 90 безпілотників.
У ніч на 11 грудня безпілотники атакували Росію. Вибухи прогриміли в місті Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод. Також було атаковано місто Дорогобуж у Смоленській області РФ.
У ніч на 5 грудня дрони атакували Самарську область Росії. Очевидці чули в Сизрані щонайменше 5-7 гучних вибухів. Також росіяни скаржилися на сирену і заграву в небі. На місці атаки здійнялася масштабна пожежа.
Інші новини:
- Стали ще небезпечнішими: експерт розкрив, чим загрожує нова модернізація "Шахеда"
- Поступка для Росії з боку Білого дому: який стратегічний документ ухвалили в США
- "Найбільший шанс за чотири роки": Стубб розкрив перспективи завершення війни
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред