У Києві пролунали вибухи: дрони атакують столицю, що відомо

Руслан Іваненко
16 грудня 2025, 23:07оновлено 17 грудня, 00:09
Мер Києва закликає мешканців залишатися в укриттях під час обстрілів.

Жителів столиці просять дотримуватися інформаційної тиші під час тривоги

Коротко:

  • Російські дрони атакували Київ та Київщину
  • Мер столиці закликав киян залишатися в укриттях
  • Станом на 23:51 оголошено відбій повітряної тривоги

Пізно ввечері у вівторок, 16 грудня, війська окупантів здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Серед цілей опинився й Київ.

Про наближення ворожих дронів до столиці повідомили у Повітряних силах ЗСУ. За даними відомства, БпЛА рухалися на Київщину з Черкащини та Полтавщини..

Згодом про вибухи в столиці повідомив мер міста Віталій Кличко. За його даними, під обстріл потрапила, зокрема, Оболонська район, де наразі працюють сили протиповітряної оборони.

"Перебувайте в укриттях", – закликав очільник Києва у своєму повідомленні.

Робота ППО в області

Про роботу сил ППО по ворожих цілях також повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші: не фіксуйте та не поширюйте в мережі роботу наших захисників", – наголосили в КОВА.

Ситуація перебуває під контролем українських сил, подробиці щодо наслідків атак уточнюються.

Станом на 23:51 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Шахед

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", звертає увагу на модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед". "Окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу.

Це суттєво ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби", – пояснює він. За словами експерта, наразі можливості РЕБ дозволяють прикривати лише найбільш важливі для країни об’єкти.

Бескрестнов також зазначає, що адаптація корпусу дронів під китайські антени свідчить про тривалу та стабільну технологічну співпрацю між Росією та Китаєм.

Російські удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у неділю вранці, 14 грудня, російські окупанти прицільно вдарили по житловому кварталі міста Запоріжжя. На місце виїхали надзвичайні служби. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

Крім того, Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Нагадаємо, що загарбники завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

