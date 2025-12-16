У Києві пролунали вибухи: дрони атакують столицю, що відомо

Мер Києва закликає мешканців залишатися в укриттях під час обстрілів.

Жителів столиці просять дотримуватися інформаційної тиші під час тривоги

Російські дрони атакували Київ та Київщину

Мер столиці закликав киян залишатися в укриттях

Станом на 23:51 оголошено відбій повітряної тривоги

Пізно ввечері у вівторок, 16 грудня, війська окупантів здійснили атаку на Україну за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Серед цілей опинився й Київ.

Про наближення ворожих дронів до столиці повідомили у Повітряних силах ЗСУ. За даними відомства, БпЛА рухалися на Київщину з Черкащини та Полтавщини..

Згодом про вибухи в столиці повідомив мер міста Віталій Кличко. За його даними, під обстріл потрапила, зокрема, Оболонська район, де наразі працюють сили протиповітряної оборони.

"Перебувайте в укриттях", – закликав очільник Києва у своєму повідомленні.

Робота ППО в області

Про роботу сил ППО по ворожих цілях також повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші: не фіксуйте та не поширюйте в мережі роботу наших захисників", – наголосили в КОВА.

Ситуація перебуває під контролем українських сил, подробиці щодо наслідків атак уточнюються.

Станом на 23:51 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", звертає увагу на модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед". "Окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу.

Це суттєво ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби", – пояснює він. За словами експерта, наразі можливості РЕБ дозволяють прикривати лише найбільш важливі для країни об’єкти.

Бескрестнов також зазначає, що адаптація корпусу дронів під китайські антени свідчить про тривалу та стабільну технологічну співпрацю між Росією та Китаєм.

