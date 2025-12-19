Рус
Дрони атакували три регіони РФ: горить ТЕЦ в Орлі та хімзавод у Тольятті, немає світла

Анна Ярославська
19 грудня 2025, 07:45
У РФ повідомили про удари по Тольятті, Орлу та Ростову. Є руйнування інфраструктури.
Атака на Самарську область
Атака на Самарську область призвела до пожежі на хімзаводі / Колаж: Главред, фото: exilenova_plus

Коротко:

  • У РФ заявили про масштабну атаку дронів по кількох регіонах
  • У Самарській області спалахнула пожежа на хімзаводі "Тольяттіазот"
  • Було атаковано Орловську ТЕЦ, частина Орла залишилася без електроенергії

У ніч на 19 грудня в низці регіонів РФ прогриміли вибухи. У Тольятті після атаки дронів горить хімзавод.

Орел і Ростов частково знеструмлені.

Атака на Самарську області

У Росії поскаржилися на атаку Сил оборони України по Тольятті в Самарській області. Спочатку в місті прогриміла серія вибухів. Після почалася потужна пожежа на хімзаводі "Тольяттіазот".

Туди вирушили оперативні служби, зокрема пожежні бригади, щоб ліквідувати наслідки загоряння.

Дорога до підприємства перекрита.

Скриншот

Тольяттіазот - один із найбільших хімічних заводів Росії та один із найбільших виробників аміаку у світі. Розташований у Тольятті, Самарська область. Основна продукція - аміак, карбамід (сечовина), метанол та інші азотні хімікати. Проєктна потужність з аміаку - близько 3 млн тонн на рік, що робить підприємство стратегічно важливим для російської хімічної промисловості та експорту добрив.

У Мережі з'явилися фото і відео з місця інциденту. Кадри свідчать про те, що пожежу на заводі видно із сусідніх населених пунктів.

Тольятті, Самарська область.
Тольятті, Самарська область / Фото: exilenova_plus
Тольятті, Самарська область
Тольятті, Самарська область / Скриншот відео

Удар дронів по "Тольяттіазот" підтвердив і глава Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Атака на Орловську область РФ

Російський Telegram-канал Astra пише з посиланням на місцевих жителів, що вночі було атаковано Орловську ТЕЦ.

Орел частково залишився без електроенергії внаслідок влучання по ТЕЦ.

"У результаті ворожої атаки отримано пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста Орла. За попередньою інформацією постраждалих немає. Аварійні бригади проводять ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- і енергопостачання та гарячої води в Радянському районі міста Орла. На місці події працюють співробітники МНС і правоохоронних органів. Інформацію про результати повідомлю додатково", - повідомив губернатор.

Атака на Ростовську область РФ

Місцевий губернатор повідомив, що електропостачання Ростова і кількох хуторів частково порушено через дронову атаку.

"Міста і райони Ростовської області цієї ночі знову зазнали повітряної атаки ворога. Її відбивали в Ростові, Таганрозі, Куйбишевському, Матвєєво-Курганському, Родіоново-Несвітайському районах. Головне, що ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

У кількох населених пунктах "пошкоджено цивільні об'єкти". У Ростові через обрив високовольтної ЛЕП від енергопостачання відключено житлові будинки в Болгарстрої та промспоживачі в Західній промзоні.

У Таганрозі пошкоджено скління і покрівлю в п'яти приватних будинках, загорілися три автомобілі.

"Через обрив проводів порушено енергопостачання хутора Недвигівка М'ясниківського району та села Займо-Обрив Азовського району", - повідомив губернатор.

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 грудня в Ростовській області Росії прогриміли вибухи. Місцева влада повідомила про удар по порту і жертви. Крім того, в частині регіону почався блекаут.

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Серед членів екіпажу є загиблі.

У ніч на 15 листопада в РФ прогриміли вибухи. У російському Міноборони відзвітували про те, що нібито було збито 130 дронів. У РФ закривали аеропорти. У Бєлгороді пошкоджено ТЕЦ "Луч", а частина Ростовської області залишилася без водопостачання.

У ніч на 14 грудня вибухи прогриміли в кількох регіонах країни-агресора Росії. Зокрема, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області РФ, а також Смоленську ДРЕС і два нафтопереробні заводи - у Ярославлі та Краснодарському краї. Дрони також летіли в бік Москви.

У ніч на 12 грудня дрони атакували одразу кілька регіонів країни-агресора Росії. Вибухи прогриміли в Твері, Ярославлі, Підмосков'ї та Краснодарському краї. У Ярославлі метою атаки став НПЗ. Міноборони РФ стверджує, що за ніч збито 90 безпілотників.

Експерт назвав імовірні цілі ЗСУ в РФ

Основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейській частині Росії, особливо Москві. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, російська мережа електропостачання набагато вразливіша, ніж українська.

"Щоб домогтися блекауту хоча б половини або частини Москви, зокрема "центру ухвалення рішень", потрібно завдати ще кілька десятків точних ударів по місцях розподілу і генерації, які забезпечують електроенергією столицю РФ", - сказав Новак в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії вибух у Росії вибух війна Росії та України атака дронів
