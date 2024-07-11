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"Шокований ударом по Охматдиту" - льотчик РФ передав Україні секретні документи

Степан Гафтко
11 липня 2024, 17:26
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Після удару по дитячій лікарні Охматдит російський льотчик був вражений звірством РФ та передав Україні секретні документи та дані про командирів.
'Шокований ударом по Охматдиту' - льотчик РФ передав Україні секретні документи
Льотчик РФ передав секретні документи українцям після удару Росії по Охматдиту / колаж: Главред, фото: Інформаційний спротив, УНІАН

Російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії передав українській розвідці важливі документи про керівництво та особовий склад своєї дивізії. Зробив він це, коли побачив звірства льотчиків РФ після удару по дитячій лікарні Охматдит. Про це повідомляє Інформаційний спротив.

Як повідомили у розвідці, льотчик звернувся до українських спецслужб через офіційний чатбот Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він заявив, що не поділяє думки свого командування та не може перенести те, що його змушують завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури України.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

відео дня

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Льотчик передав важливі документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Після первинного вивчення цієї документації, українські спеціалісти визначили, до дані є дуже цінними.

" Серед наданої інформації є дані щодо старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх сімей. Особливу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії", - йдеться у повідомленні розвідників.

Видання також опублікувало приватні фотографії зі святкування призначення начальника штабу 52-ї дивізії полковника Іллі Корякіна на посаду начальника штабу 22-ї дивізії в ресторані "Неаполь" у місті Енгельс Саратовської області. На фотографіях зафіксовано понад 30 осіб командного складу підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації ВКС РФ.

Удари Росії по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 10 липня у Львові прощаються з дитячою лікаркою Світланою Лук'янчик. 30-річна нефролог загинула внаслідок російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня. Прощання проходить у Гарнізонному храмі Львова, про що повідомив мер міста Андрій Садовий.

Вранці 8 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ та інші міста України. Внаслідок удару уламки ракет у Шевченківському районі столиці суттєво пошкодили багатоповерхівку. Під час розбору завалів будинку, де був повністю зруйнований під'їзд, знайшли тіла трьох людей, серед яких двоє дітей, повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.

Під час удару по Києву та інших містах України 8 липня Росія застосувала нову небезпечну тактику, намагаючись завдати якомога більшої шкоди. Окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускали, було важче виявити, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Охматдет Україна Росія війна Росії та України ракетний удар
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