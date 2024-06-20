Потужні вибухи і величезне полум'я: у РФ безпілотники вдарили по НПЗ і нафтобазах

Безпілотники вдарили по нафтобазах одразу в кількох областях Росії.

https://glavred.net/world/moshchnye-vzryvy-i-ogromnoe-plamya-v-rf-bespilotniki-udarili-po-npz-i-neftebazam-10574375.html Посилання скопійоване

Пожежа на нафтобазі в Тамбовській області / Astra

Дрони вдарили по нафтобазі країни-окупанта РФ у Тамбовській області, в результаті сталася пожежа, повідомив губернатор Максим Єгоров.

Повідомляють, що в результаті загорівся резервуар Платоновської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі.

відео дня

Як уточнюють російські Telegram-канали, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.

Дивіться відео - дрони вдарили по НПЗ у Тамбовській області:

/ Скріншот

Удари по НПЗ на півдні РФ

Крім того, за даними російських Telegram-каналів, безпілотники також атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Адигеї.

Уточнюється, що атака на нафтопереробний завод почалася близько 2:30 ночі за місцевим часом.

При цьому уламки після роботи російської ППО впали на цистерну, внаслідок чого почалася пожежа.

Як пише видання Astra, жителі селища Енем в Адигеї і селища Афіпський у Краснодарському краї повідомили про вибухи і пожежі.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Дивіться відео - удари по НПЗ на півдні РФ:

/ Скріншот

Атака 15 дронів по РФ

Додамо, що вранці російське пропагандистське видання РІА Новості повідомило, що засоби російської ППО за ніч нібито перехопили і знищили 15 українських безпілотників над Адигеєю, Кубанню, Брянською, Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями.

Атаки на НПЗ у Росії - головні новини за темою

У місті Азов Ростовської області в ніч на 18 червня прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів. У результаті загорілися резервуари з нафтопродуктами. За словами місцевих жителів, перед загорянням вони чули п'ять вибухів. "Приліт" по резервуарах із нафтопродуктами стався близько 2:30.

Офіційно в Україні цю атаку не коментували. Згідно з даними ЗМІ, у цій операції задіяли безпілотники Служби безпеки України.

У Міноборони РФ атаки на нафтобази не коментували. Втім, губернатор Ростовської області повідомив, що внаслідок атаки БПЛА в Азові загорілися резервуари з нафтопродуктами, і на місці працюють пожежники.

/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред