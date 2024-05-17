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У Туапсе зупинився НПЗ після атаки безпілотників - Reuters

Дмитро Відоменко
17 травня 2024, 22:58
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Унаслідок пожежі, яка була спричинена ударом українських дронів, російський нафтопереробний завод у Туапсе аварійно закрили, пише Reuters.
Туапсинський НПЗ, пожежа
Атаки на російські НПЗ українськими дронами - завод у Туапсе зупинено / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Унаслідок пожежі російський нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край) чиновникам довелося аварійно за крити. Про це повідомляє західне новинне агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що в ніч із 16 на 17 травня українські безпілотники влучили у виробничий блок скрапленого нафтового газ. При цьому установка перегонки сирої нафти залишилася неушкодженою.

"Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що це просто спалювання газу", - зазначило джерело.

відео дня

Крім того, джерело зазначило, що з технічної точки зору є можливість обійти блок скрапленого газу і перезапустити нафтопереробний завод "відносно скоро".

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці 17 травня в Туапсе Краснодарського краю країни-агресора РФ прогриміли вибухи - там атаковано НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа,

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що вранці 17 травня було "здійснено спробу терористичної атаки з використанням 2 БПЛА на цивільну інфраструктуру в Туапсе.

Згідно з даними українських ЗМІ, СБУ і ГУР спільно вдарили по Севастопольській бухті, розвідники - по морському порту Новоросійська, а СБУ - атакували Туапсинський НПЗ.

Причому нібито дрони СБУ вже вдруге цього року "відвідали" Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати, через що ремонт доведеться починати спочатку.

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краснодарський край НПЗ війна Росії та України
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